Les regidories de Polítiques d’Igualtat i Participació Ciutadana ofereixen un curs sobre Responsabilitat Social a Sueca

Print This Post

Subscribe by Email

Connect on Linked in

Add to Google+

Follow on Facebook

Share on Facebook

Les regidories de Polítiques d’Igualtat i Participació Ciutadana de l’Ajuntament de Sueca oferiran el curs ‘Sensibilització i Formació de la Responsabilitat Social’ per a tota la ciutadania interessada a aprofundir en este concepte que es basa en el compromís, l’obligació i el deure que posseeixen els individus, com a membres d’una societat, de contribuir voluntàriament amb la finalitat d’aconseguir una societat més justa i igualitària. “El nostre objectiu és aconseguir que la ciutadania participe i s’involucre en estes qüestions tan importants per a tot el conjunt de la societat”, ha explicat la regidora de Polítiques d’Igualtat i Participació Ciutadana, Gema Navarro.

El curs s’emmarca dins d’un projecte subvencionat per la Conselleria de Participació, Transparència, Cooperació i Qualitat Democràtica. Està dirigit a tota la població en general sense límit d’edat, serà totalment gratuït i es desenvoluparà a la Casa de la Cultura, de manera presencial, amb aforament limitat. Les inscripcions podran realitzar-se fins a l’11 de juny, via online en el correu formacion.somactius@gmail.com, o de manera presencial, de 18 a 21 hores, en el Casal Jove, facilitant les dades següents: nom complet, DNI, correu electrònic i telèfon.

Paral·lelament, el curs ‘Sensibilització i Formació de la Responsabilitat Social’ s’oferirà també al personal funcionari de l’Ajuntament de Sueca interessat, en este cas de manera online. “Animem també al funcionariat de l’Ajuntament al fet que participe d’esta formació perquè és un curs molt complet i interessant”, ha assenyalat Navarro.