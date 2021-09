Les rutes guiades pel ‘Museu del Silenci’ del Cementeri General es reprenen a l’octubre i s’inaugura una de nova en el del Cabanyal

Connect on Linked in

El regidor Alejandro Ramon ha explicat que “estes visites donen a conéixer la riquesa patrimonial, històrica i cultural d’estos espais”

Les rutes pel ‘Museu del Silenci’ del Cementeri General de València que permeten a la ciutadania recórrer este espai i conéixer la seua riquesa patrimonial, històrica, cultural, i fins i tot arbòria, es reprenen a partir del pròxim dissabte 2 d’octubre. I este servici gratuït s’inaugurarà, el dissabte 16 del mateix mes, en el Cementeri del Cabanyal, amb una proposta “més veïnal, amb històries i records de les persones mortes en este barri mariner i en el Canyameral (antic Poble Nou de la Mar)”, tal com ha anunciat hui el regidor de Cementeris i Servicis Funeraris, Alejandro Ramon, qui ha explicat “que estes accions s’emmarquen en la política de dignificar, fer valdre i reconéixer el vessant cultural i patrimonial d’estos espais”.

El regidor Alejandro Ramon ha recordat altres iniciatives que s’han dut a terme amb esta mateixa fi, com la recuperació del sarcòfag de l’escriptor valencià Blasco Ibáñez, que està situat en el vestíbul del Cementeri General, on comença una de les dues rutes guiades impulsades per l’historiador Rafael Solaz en este espai. Concretament, eixe recorregut també inclou una visita al monòlit en record i homenatge a les víctimes de la Guerra Civil, en el qual es va incorporar una frase commemorativa i dues poesies consensuades amb l’Associació de Memòria històrica.

‘Museu de Mar i Sal’

Pel que respecta a la inauguració d’este servici en el Cementeri del Cabanyal, el regidor ha explicat que es desenvoluparà sota el títol ‘Museu de Mar i Sal’. En principi, estarà en construcció, i la informació s’ampliarà en les successives visites”.

“Com que es tracta d’un cementeri més xicotet i totalment veïnal, les visites recordaran a les persones de la zona i tractaran d’extraure el més interessant a mesura que es vagen coneixent dades històriques, artístics i biogràfics que poden sorgir al seu pas per les diferents tombes i panteons”, ha detallat. “Si bé -ha destacat- com a bestreta es preveu mostrar, per exemple, la tomba de la família Benlliure, on es troben enterrats l’escultor Mariano Benlliure, al costat dels seus pares, amb els seus bustos en bronze que conformen un conjunt arquitectònic dissenyat per l’arquitecte Javier Guareix”.

La ruta també es detindrà en la tomba del doctor Vicente Lluch Lliso [1849-1850], de les més antigues d’este cementeri per a retre homenatge a un dels personatges que tant va haver de veure en l’epidèmia del còlera de 1885; en el panteó de la família del perfumista Robillard, que amb les seues plantacions de flors que va donar origen a la denominació de la Malva-rosa; en la tomba dels quals van lluitar en la guerra del Riff (Àfrica), que van morir a l’hospital habilitat en la Llotja del Progrés del Pescador. I en la làpida de la recentment morta Rampova, artista i activista transgènere, símbol de la cultura underground. Igualment es mostrarà la capella, l’ossera i l’àrea destinada a cementeri civil.

El regidor ha animat a la ciutadania a participar en esta iniciativa i ha indicat que les visites es realitzen tots els dissabtes a partir de les 11 del matí, i ha aclarit que els qui vulguen apuntar-se poden fer-ho a través del correu de la Regidoria: sercementerios@valencia.es, indicant el nombre de persones interessades a assistir.

Per part seua, el responsable de totes estes rutes, autor del projecte i direcció del “Museu del Silenci” i el Museu de Mar i Sal”, Rafael Solaz, ha manifestat que estos recorreguts que han realitzat unes 12.000 persones, demostren que els cementeris són un continent d’art, biografies i curiosa simbologia”. “Mai parlaré de morts, sinó de vides i records”, ha assegurat Solaz.

Dia de Tots els Sants

Finalment, Alejandro Ramon ha fet una crida a la societat perquè, amb motiu del dia de Tots els Sants, s’acoste als cementeris de la ciutat de manera escalonada i durant els dies previs a aquesta celebració amb la finalitat d’evitar aglomeracions i complir amb les normes de la Conselleria de Sanitat.