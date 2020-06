Les sales d’estudi de Mislata acullen ja als primers usuaris

Print This Post

Subscribe by Email

Connect on Linked in

Add to Google+

Follow on Facebook

Share on Facebook

Des de hui, els i les estudiants poden acabar de preparar els seus exàmens en un dels quatre espais d’estudi municipals habilitats amb mesures de prevenció i seguretat

Amb el pas a la fase 3 de la desescalada, l’Ajuntament de Mislata ha obert de nou les portes de les 4 sales d’estudi municipals. El Centre Sociocultural La Fàbrica, la Biblioteca Central i les sales d’estudi del Quint i Santa Cecilia acullen des de hui als primers usuaris, en la seua majoria estudiants que tenen per davant els seus exàmens finals.



Els quatre espais reobrin les seues portes amb limitació d’aforament per a poder mantindre la distància de seguretat i amb mesures extraordinàries de prevenció i seguretat. L’ús de màscares serà obligatori durant tota la permanència a les sales d’estudi i l’accés serà exclusiu per a persones usuàries amb el carnet de cada centre. S’estableixen també horaris especials; així, romandran obertes de dilluns a divendres la sala de la Biblioteca central, de 9 a 14 hores, Santa Cecilia, de 16.30 a 22 hores, i La Fàbrica, de 8.30 a 14.30 hores; per part seua, la sala del Quint estarà disponible de dilluns a diumenge de 8.30 a 22 hores.



El Centre Sociocultural La Fàbrica, que fins al moment romania tancat al públic, reprén de moment només el servei de sala d’estudi, però davant la necessària limitació d’aforament de l’espai per a garantir la seguretat, ha habilitat també l’espai multifuncional Crega amb taules per a l’estudi, podent incrementar així el nombre possible d’usuaris i usuàries.



Les primeres 100 persones que accedisquen a les sales rebran un kit de part de l’Ajuntament, que consisteix en una bossa de roba, taps per a les oïdes, un pack de marcadors de pàgines i una màscara. Es tracta d’un pack de ben