Les societats musicals de València demanen ajuda a Joan Ribó per a fer front a quasi 700.000 euros de pèrdues per la crisi del Covid 19

Connect on Linked in

La Coordinadora de Societats Musicals de la ciutat de València (COSOMUVAL) i la comarca de la ciutat de València de la FSMCV han sol·licitat una reunió amb l’alcalde per a articular mesures conjuntes que permeten que el col·lectiu continue desenvolupant la seua activitat

Les societats musicals de la ciutat de València han sigut un dels col·lectius més afectats per la crisi del Covid 19, la qual cosa ha provocat que en aquests moments es troben en una situació d’incertesa que requereix el suport dels poders públics per a poder seguir avant amb la seua labor artística, cultural i social. Segons les dades recaptades entre les 36 societats musicals que funcionen a la ciutat, les pèrdues econòmiques s’eleven a quasi 700.000 euros que es distribueixen en diferents partides, entre elles, les escoles de música, la suspensió d’actes, la reducció d’alumnes i socis, els acomiadaments, etc. És per això que, representades per la Coordinadora de Societats Musicals de la ciutat de València (COSOMUVAL) i la comarca de València ciutat de la FSMCV, han sol·licitat una reunió amb l’alcalde de la ciutat, Joan Ribó, perquè des de l’Ajuntament s’articulen mesures que garantisquen la seua supervivència i continuïtat.



Unes mesures que avalen la seguretat dels centres educatius i auditoris perquè el públic torne a assistir quan s’òbriguen i es reprenga l’activitat; ajudes per a garantir l’estabilitat dels llocs de treball que s’han vist afectats per les conseqüències de la pandèmia; iniciatives que pal·lien la reducció d’ingressos derivada de la cancel·lació de concerts, esdeveniments, actes festius, etc. En definitiva, un suport clar per a afrontar aquesta complexa realitat que posa en risc la pervivència d’un col·lectiu plenament arrelat en cadascun dels barris de la ciutat.

La paralització de l’activitat lectiva segons l’ordre decretada per la Conselleria d’Educació el passat 14 de març va obligar a tancar totes les escoles de música. A pesar que moltes d’elles han fet un esforç enorme per a mantindre l’ensenyament online, hi ha hagut baixes d’alumnes, la qual cosa ha suposat el descens dels ingressos de les quotes, la devolució de taxes, etc (més de 74.000 euros) … i fins i tot ha obligat, en alguns casos, a l’acomiadament de personal administratiu així com a directors, professors, etc o al manteniment de personal sense activitat, la qual cosa ha suposat més de 109.000 euros de pèrdues.

Així mateix, la suspensió d’actes, principalment les Falles, però també uns altres en els quals la presència de la música de banda és fonamental com la Setmana Santa o la festivitat de Sant Vicent Ferrer i la impossibilitat de realitzar qualsevol tipus d’actuació o concert ha alterat totalment la programació artística de totes les entitats de la ciutat i ha suposat deixar d’ingressar més de 350.000 euros.

Aquesta paralització de l’activitat, no obstant això, no ha significat la reducció de les despeses habituals de les seus com a lloguers, llum, aigua, telèfon, gestoria… quantitat que s’eleva a més de 89.000 euros, i a la qual cal sumar la disminució dels ingressos per quotes de socis per un valor de més 24.000 euros.

Finalment, a aquestes xifres caldrà afegir les despeses que suposarà adoptar les mesures de seguretat i higiene que caldrà posar en marxa per a obrir les escoles i auditoris i reprendre l’activitat musical així com altres despeses que s’eleven fins a quasi els 27.000 euros.

Com afirmen des de *COSOMUVAL i la comarca de la ciutat de València de la FSMCV “les societats musicals de la ciutat de València hem assumit la nostra responsabilitat des del primer minut d’aquesta crisi sanitària, donant suport a la gestió del nostre govern, i suportant, al mateix temps, unes despeses que com a societats sense ànim de lucre, fan perillar la nostra existència. És per això que ara demanem al nostre Ajuntament el mateix suport cap a nosaltres, i l’exercici de la responsabilitat de garantir la continuïtat del nostre col·lectiu, declarat Bé d’Interés Cultural (BIC).”

Les societats musicals sol·liciten també que aquestes consideracions es tinguen en compte en les mesures que s’estan estudiant per part de la Comissió no permanent de Reconstrucció de València que ha posat en marxa l’Ajuntament amb la finalitat d’impulsar l’economia local i reactivar la ciutat per a totes les persones.