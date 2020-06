Les tres línies del bus urbà d’Alzira tornen a funcionar des de hui 1 de juny

Print This Post

El servei municipal d’autobús urbà recupera la seua normalitat a partir del dilluns 1 de juny. Tornaran a estar en actiu les tres línies, cada una amb la seua totalitat de parades i horaris establits.



Per a fer ús del transport públic caldrà tindre en compte les restriccions que es marquen des del Ministeri de Sanitat, una ocupació del 30% de la seua capacitat, amb reserva de seients sense ús per garantir la distància de seguretat; obligatorietat de dur mascareta, per tal d’evitar contagis a bord dels vehicles. A totes estes mesures cal afegir la desinfecció dels autobusos.

Al llarg d’estes setmanes d’estat d’alarma el servici de bus urbà s’ha vist reduït, amb la supressió de la línia 3. En esta nova fase de la desescalada torna a estar en funcionament.



Un altre dels aspectes a tindre en compte és que la utilització de l’autobús urbà deixa de ser gratuït per a tot aquell que no dispose de la targeta de Bo Social que sí que permet l’ús del servici de bus de manera gratuïta.



Pel que fa al trajecte al cementeri, cal assenyalar que se suprimix el servici diari, de 9 a 13 hores, que ha estat prestant-se en les últimes dos setmanes, per a passar a la seua ruta habitual de cada dijous; amb eixida a les 16 hores des de la plaça del Regne i tornada a les 17.10 des del cementeri.



L’horari del cementeri a partir del dilluns 1 de juny serà de 9 a 14 hores i de 16 a 19 hores.



Fernando Pascual, regidor de Serveis Urbans, sol·licita als usuaris de l’autobús urbà a complir estrictament cada una de les recomanacions dictades des de Sanitat, ja que ara que hem aconseguit avançar i guanyar-li terreny a la Covid-19 no podem relaxar-nos i fer passos enrere”.