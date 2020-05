Les UCI valencianes no registren cap ingrés per coronavirus en les últimes 24 horas

Print This Post

Subscribe by Email

Connect on Linked in

Add to Google+

Follow on Facebook

Share on Facebook

Els ingressos de persones malaltes per coronavirus en UCI s’han reduït un 74% en l’últim mes i en aquests moments hi ha 102 pacients en les unitats de crítics



Els ingressos hospitalaris han seguit la mateixa tendència i hui dia se situen en 572 persones

Les Unitats de Vigilància intensiva (UCI) de la Comunitat Valenciana no han registrat cap ingrés per coronavirus en les últimes 24 hores. En aquests moments, hi ha 102 pacients en les unitats de crítics, una xifra que s’ha reduït un 74% en l’últim mes, quan es va registrar el major nombre de pacients en UCI: 386.

La mateixa tendència han seguit els ingressos hospitalaris. Hui dia, 572 persones es troben ingressades en algun dels hospitals de la Comunitat Valenciana per coronavirus. Fa un mes eren 2.189 persones, per la qual cosa la reducció també ha sigut del 74%.

En aquesta línia, també s’ha reduït el nombre d’ingressos diaris als hospitals. En les últimes hores han ingressat 15 persones, quan al llarg de la pandèmia s’han arribat a produir fins a 368 ingressos en un sol dia.

La tendència de reducció de la pressió assistencial va acompanyada també de l’augment en les altes a pacients amb coronavirus. Fins al moment, han produït un total de 7.747 altes, la qual cosa significa que 6 de cada 10 pacients han superat ja la malaltia.