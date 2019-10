Les usuàries de la Casa de la Dóna de Torrent denuncien la reducció d’activitats i tallers

Connect on Linked in

La portaveu del PP, Amparo Folgado ha rebut a un grup de dones, usuàries de la Casa de la Dóna que li han transmés queixes per les retallades en la programació de la Casa de la Dóna en l’últim trimestre del 2019.

Concretament, denuncien que la programació s’ha reduït a la meitat per a aquest últim trimestre de l’any, assenyalen l’àrea d’Igualtat, Autoestima i Apoderament de la dona. Una àrea molt important destinada a dones que han patit violència de gènere, que només disposaran de dues hores a la setmana en dues activitats que finalitzen el 20 de novembre. Les activitats es denominen “Dones en construcció” i “Perfectament imperfectes”.

Les usuàries han denunciat aquesta situació a Folgado, després de no haver sigut ateses les seues queixes per la regidoria corresponent. “Gradualment trimestre a trimestre s’ha anat reduint les activitats destinades a l’apoderament i a l’autoestima de la dona, mentre s’ha anat augmentant els tallers destinats a l’oci com a jocs de taula, etc.”.

Concretament, l’àrea d’autoestima i apoderament comptava en 2017 amb cinc activitats a la setmana i set hores i mitja setmanals en total, mentre que en l’últim trimestre de 2019 només compten amb dues activitats i dues hores setmanals.

A tot això, les usuàries han entregat a la portaveu del PP, el document en el qual des de la Casa de la Dóna es remet a les dones que desitgen més hores i treball en grup, a una entitat privada que està a València ciutat, en comptes d’oferir-ho en les instal·lacions de la Casa de la Dóna de Torrent.

No és la primera vegada que les usuàries de la Casa de la Dóna s’han queixat de la programació, ja que a la fi d’abril van denunciar que no hi hauria més programació d’activitats i tallers fins a setembre. Després de la denúncia pública del Partit Popular, la regidoria d’Igualtat va preparar activitats només per al mes de maig, no previstes, ja que les mateixes professores així ho havien traslladat a les usuàries.

La mateixa Folgado va denunciar a la fi d’abril que el Govern Socialista havia de retornar 25.000 euros a la Conselleria per una subvenció de 2017 destinada a Xarxa d’Agents d’Igualtat, ja que l’Ajuntament no havia contractat a ningú ni havia pogut justificar la despesa.