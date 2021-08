Les XIII Jornades d’Art i Història de la ciutat de Xàtiva es clausuren en el Museu de la Festa d’Algemesí

Connect on Linked in

El Trienni Liberal (1820-1823) i la capitalitat de Xàtiva ha estat el tema central d’estes XIII Jornades, que s’han desenvolupat del 2 al 4 d’agost amb conferències als matins i visites guiades a la vesprada. L’acte de clausura s’ha celebrat al Museu de la Festa d’Algemesí amb una visita a les instal·lacions per apropar-se a les tradicions algemesinenques, en especial a la Festa de la Mare de Déu de la Salut.

Les Jornades han comptat amb ponents i historiadors especialistes del Departament d’Història de l’Art de la Universitat de València, del Consell Valencià de Cultura, de l’Institut Alfons el Magnànim o de la Universitat del País Basc. En el transcurs d’aquestes, s’ha fet un homenatge al cronista oficial de Xàtiva, Agustí Ventura Conejero, en agraïment als seus més de 40 anys de treballs i esforços per a conéixer i divulgar la història de la ciutat de la Costera.

En aquesta edició, les jornades han comptat amb tres visites guiades: el dilluns a l’antic Hospital de Xàtiva amb l’arquitecte Vicent Torregrosa i Soler, el dimarts, Josep Manel García Company, director de Capella d’Art Músic, va organitzar una passejada musical per Xàtiva i, per últim, es va contemplar el desplaçament a Algemesí per realitzar l’acte de cloenda al Museu Valencià de la Festa, amb una visita guiada. El seu director, Julio Blasco Nacher, s’ha mostrat “agraït perquè és una altra oportunitat per a difondre el patrimoni i la cultura local.”

L’assistència, limitada a 40 persones per mesures sanitàries, va ser tot un èxit, amb participants que venien de diferents parts del territori valencià, entre elles de ciutats de les comarques de la Costera, la Vall d’Albaida o la Marina Alta.