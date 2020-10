Les xiques del Club de Tir amb Arc d’Almussafes guanyen la Lliga Nacional

Connect on Linked in

El Club de Tir amb Arc d’Almussafes va tancar el passat cap de setmana la temporada a l’aire lliure conquistant dues noves medalles. Les xiques de l’equip femení, Nerea López, Júlia Galera i Àngels Alcaraz, van tornar de la fase final de la Lliga Nacional, celebrada a Madrid, amb un nou or, mentre que la mateixa López i Emi Lucha van aconseguir també un bronze en la modalitat mixta. L’equip masculí va concloure la seua participació en el torneig amb un meritori cinqué lloc. L’entitat comença ara els entrenaments en sala estrenant les noves instal·lacions municipals situades en el Poliesportiu Municipal.



El passat cap de setmana el Club de Tir amb Arc d’Almussafes va tornar a demostrar que continua sent un dels més destacats de tots els que participen en competicions oficials. Els i les integrants de l’entitat es van traslladar el dissabte i el diumenge fins al Centre de Tecnificació de Madrid per a disputar la fase final de la Lliga Nacional de Clubs, en la qual l’equip femení almussafeny, format per Nerea López, Júlia Galera i Àngels Alcaraz, va aconseguir la medalla d’or. Nerea López, a més, va aconseguir també el bronze al costat d’Emi Lucha en equips mixtos. Per part seua, l’equip masculí, que en aquesta ocasió estava compost per Marcos López, Emi Lucha i Carlos Ramón, van finalitzar els exercicis signant un destacat cinqué lloc.





Tal com recorden des de la junta directiva de l’associació, en les tirades classificatòries celebrades al llarg de l’estiu, els equips femení, masculí i mixt havien aconseguit mantindre’s en les primeres posicions del rànquing. Aquesta circumstància els va permetre acudir a la final del nacional dins del grup de favorits de la convocatòria, amb la qual va concloure una atípica temporada a l’aire lliure marcada per la pandèmia de coronavirus.



Ara, l’entitat comença els entrenaments per a iniciar amb bon peu la pròxima temporada de sala, preparació que per primera vegada es durà a terme en el frontó del Poliesportiu Municipal d’Almussafes que el consistori acaba de reformar. L’Ajuntament ha invertit 281.000 euros en les obres de rehabilitació integral d’aquesta infraestructura, que ha inclòs el cobriment i el tancament de la pista, així com la instal·lació d’un nou paviment i d’un renovat sistema d’il·luminació, entre altres elements.