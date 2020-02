L’escala d’emergència del Centre de Salut d’Almussafes, objecte de reparació

L’Ajuntament de la localitat ha adjudicat el desenvolupament d’aquesta intervenció per 21.638,43 euros



En un termini màxim de dos mesos, l’escala d’emergència de Centre de Salut d’Almussafes lluirà completament reparada i amb una nova capa de pintura gràcies als treballs que s’estan desenvolupant en ella. El pas del temps i les condicions meteorològiques havien provocat diversos desperfectes en aquesta estructura metàl·lica als quals s’està donant solució a través d’un projecte en el qual l’Ajuntament inverteix 21.638,43 euros.





El Centre de Salut d’Almussafes afronta aquests dies una nova intervenció de manteniment. L’escala d’emergència exterior d’aquest edifici de titularitat municipal, que va ser inaugurat en els anys 90, està sent sotmesa a una profunda reparació amb l’objectiu de solucionar els problemes derivats de la seua ubicació a l’aire lliure, circumstància que ha provocat nombrosos desperfectes, principalment per la seua exposició al sol, el vent i la pluja.



Els treballs, que es desenvoluparan en un termini màxim de dos mesos, consisteixen en la reparació base de l’escala i retoc dels esglaons per a evitar la caiguda d’objectes i la neteja de l’òxid de tots els components metàl·lics i el seu repintat en doble capa. La intervenció inclou el muntatge de la corresponent bastida amb cobriment exterior per a minimitzar els efectes de la pintura.



“Garantir la seguretat de les nostres infraestructures és una qüestió que forma part del dia a dia de la nostra gestió com a govern local i per això no ens oblidem de mantindre cap dels espais públics i dediquem part del pressupost anual a la seua posada a punt. En aquest cas véiem que era una actuació que havíem d’afrontar com més prompte millor i l’hem inclosa en el paquet d’inversions financerament sostenibles”, assenyala el regidor de Sanitat, Faustino Manzano.



La intervenció, que compta amb un projecte elaborat per l’arquitecte Ángel Esteve, s’ha adjudicat a l’empresa Bautista y Mario, S. L. per 21.638,43 euros, IVA inclòs.