‘L’escola canta’ s’estén per 14 comarques i arriba a més de 7.200 escolars

En aquesta edició s’ha preparat una cantata amb el títol ‘El cor de la terra’, que aborda la temàtica de l’emergència climàtica.

132 col·legis de 51 municipis valencians participen en aquest projecte en què música i llengua es fusionen com a eines de convivència educativa

Aquest innovador programa que implica escoles, ajuntaments i bandes de música va arrancar fa tres cursos a Castelló, arriba per primera vegada a les comarques de València i creix un 50 % a les d’Alacant

El conseller d’Educació, Cultura i Esport, Vicent Marzà i el regidor d’Educació de l’Ajuntament de Castelló, Francesc Mezquita han presentat a Castelló la tercera edició de ‘L’escola canta’, un recurs d’innovació educativa centrat en els valors de treball en equip i en el desenvolupament de competències en matèria plurilingüe a través de la música.

El projecte compta aquest curs amb la participació de més de 7.200 alumnes de Primària de 14 comarques del territori valencià, amb la implicació de 132 escoles de 51 municipis.

En aquesta multitudinària edició, específicament de la ciutat de Castelló participaran més de 1.800 escolars, vora mig miler més que el primer curs.

Els objectius del projecte són donar a conéixer la tradició musical valenciana; millorar la competència lingüística del valencià; i fomentar una sensibilitat positiva i una convivència entre diferents cultures, mitjançant la formació de corals.

El projecte compta amb la implicació del professorat de música dels centres educatius, els ajuntaments i les bandes de música de cada municipi. A més, com a cloenda del programa, es farà un concert conjunt dels centres de cada comarca.

Aquest projecte, que es va crear fa tres cursos a la ciutat de Castelló de la mà de la regidoria d’Educació i Educació de la Generalitat ha estat qualificat pel regidor Francesc Mezquita com “una experiència fantàstica, per això enguany hem treballat per implicar de nou les comunitats educatives de Castelló, però també hem treballat perquè altres poblacions hi participaren”. Per a l’edil, aquesta iniciativa és “un recurs d’innovació centrat en el foment de valors de treball en equip i també per a desenvolupar competències en matèria plurilingüe”.

Per la seua banda, el conseller Vicent Marzà ha fet èmfasi “en la importància d’impulsar projectes innovadors com aquest”, i ha destacat “la bona resposta que està tenint en cada vegada més poblacions. Amb el treball mitjançant la música estem aconseguint que les comunitats educatives es cohesionen al voltant d’un projecte per a treballar diferents àmbits educatius i, a més, obrim les portes de les escoles i aconseguim que també se senten partícips altres col·lectius i institucions, en aquest cas, els municipis i les bandes dels pobles. Un projecte que fa que les poblacions que hi participen siguen vertaderes ciutats coeducadores tal com les entenem nosaltres”.

Així mateix Marzà ha volgut recordar que “els projectes d’èxit cal exportar-los a la resta del nostre territori i ‘L’escola canta’ ha resultat ser això: el vam iniciar a Castelló i ja s’ha estés per tot el país”, i ha afegit: “‘L’escola canta’ és també una important eina de conscienciació i en aquesta edició estem segurs que l’alumnat valencià, mitjançant aquest projecte, tindrà una manera més d’acostar-se als grans reptes que es plantegen a escala mundial respecte a l’emergència climàtica”.

Una cantata per mobilitzar contra l’emergència climàtica

Aquest curs es proposa la interpretació d’una cantata en valencià, la partitura de la qual ha estat creada per a l’ocasió pel compositor Pablo Anglés i la lletra pel director del Centre de Formació, Innovació i Recursos Educatius (CEFIRE) específic Artísticoexpressiu d’Educació de la Generalitat, Ximo Montañés.

La cantata es titula ‘El cor de la terra’ i combina música, cant i dramatització. La temàtica girarà al voltant de l’emergència climàtica que pateix el nostre planeta. Les parts dramatitzades inclouen diàlegs breus i carregats d’humor, però que inciten a la reflexió i a la reacció individual i col·lectiva per a capgirar la situació.

Les lletres de les cançons tenen una gran qualitat poètica i denuncien la situació climàtica que pateix el nostre planeta, sense deixar de projectar, alhora, un missatge optimista de capgirament de la situació si l’ésser humà pren consciència de la realitat i és capaç de modificar hàbits i actituds.

La cantata inclou 6 cançons d’estils musicals diferents (vals, pop-rock, ska, soul…) que s’han de treballar a escola, assajar posteriorment amb la banda de cada població i, finalment, interpretarà en un concert col·lectiu i obert cada municipi.

Els centres participants rebran la partitura de l’obra en versió cant i acompanyament de piano. També hi haurà una versió de l’obra per a banda, amb les partitures per a les diferents famílies d’instruments.

El primer dels 14 concerts comarcals de la cantata es farà a la ciutat de Castelló el 24 de maig de 2020, una data en què els cors de 35 escoles de la capital de la Plana, la Banda Municipal de Música i el grup de teatre del CEIP Lluis Revest presentaran davant el públic el treball de tot el curs.

‘L’escola canta’ en xifres de participació

‘L’escola canta’ continua augmentant progressivament la participació després que ara fa tres cursos començara a rodar de la mà de la Regidoria d’Educació de l’Ajuntament de Castelló amb el suport d’Educació de la Generalitat.

El curs passat s’hi van sumar poblacions de les comarques de Castelló i d’Alacant i aquest curs se n’han sumat més d’aquestes zones del territori i per primera vegada participen escoles de poblacions de les comarques de València.

Respecte al curs passat creix en un 50 % l’alumnat participant a les comarques d’Alacant, mentre consolida la seua expansió per les terres de Castelló amb un increment d’un 35 % d’alumnat més.

En el global del territori la tercera edició de ‘L’escola canta’ puja un 75 % en participació de l’alumnat. Hi ha més de 3.000 escolars més i estén la seua implantació en un 83 % en sumar al projecte 60 noves escoles.

A Castelló, aquesta innovadora proposta es portarà a terme en 87 escoles de 36 municipis. En 15 d’aquestes poblacions ‘L’escola canta’ repeteix. Són Albocàsser, l’Alcora, Benassal, Benicarló, Castelló, Catí, Culla, la Llosa, la Salzadella, Sant Joan de Moró, Tirig, la Torre d’en Besora, la Vall d’Uixó, Vilar de Canes i Xert. Les altres 21 localitats que es sumen al projecte són: Alcossebre, Almassora, Alfondeguilla, Artana, Atzeneta del Maestrat, Borriana, Costur, Figueroles, els Ibarsos, Llucena, Onda, Orpesa, Peníscola, els Rosildos, Serra d’en Galceran, Sant Mateu, les Useres, Vilafamés, Vinaròs, Vistabella del Maestrat i Xilxes.

En total es mobilitzaran més de 4.600 xiquets i xiquetes de 5é i 6é de Primària a les comarques de Castelló. Respecte a la passada edició són 1.201 alumnes més, un augment del 35 %. En aquest cas, el nombre de col·legis participants puja un 48 %, perquè es passa de 59 a 87.

A les comarques d’Alacant ‘L’escola canta’ es desplegarà per 21 escoles de 4 municipis. D’aquests repeteix Alcoi, ja que Beniarbeig, Elx i Novelda se sumen al projecte per primera vegada. La participació creix un 50 % perquè es passa dels 700 als més de 1.000 alumnes, així com un 62 % en implantació per la incorporació de 8 escoles més.

La iniciativa debuta a les comarques de València amb 24 escoles d’11 municipis i més de 1.500 alumnes participants. El projecte s’estrena amm la implantació a: Ador, Canet d’en Berenguer, l’Eliana, Gàtova, Gilet, Mislata, Palma de Gandia, Paterna, Picassent, Sagunt i Olocau.