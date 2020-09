L’Escola d’Adults d’Almussafes inicia el curs 2020-2021 de manera presencial i amb estrictes mesures de seguretat

‘Aules espill’, reforç de la neteja i la desinfecció i col·locació de gel hidroalcohòlic, claus per a evitar els contagis



S’han formalitzat ja 451 matrícules per a tota l’oferta formativa, que es manté respecte a la de la temporada passada

L’Ajuntament d’Almussafes ha posat en marxa un pla de contingència per a poder impartir formació presencial a l’escola d’adults de la localitat durant la pandèmia en la qual estem immersos. Entre les mesures que es recullen en el document destaquen la creació d’‘aules espill’, en les quals s’emet senyal en directe de les classes quan se supera l’aforament que garanteix la distància entre persones, el reforç de la neteja i la desinfecció i la senyalització de les instal·lacions per a indicar les entrades i les eixides. El regidor d’Educació i CMFPA, Pau Bosch, ha visitat aquest matí les instal·lacions al costat de la directora del centre, Yolanda Corella. El professorat ja ha registrat 451 matrícules per al curs 2020-2021, encara que el període per a formalitzar-les continua obert.



El Centre Municipal de Formació de Persones Adultes (CMFPA) d’Almussafes ha començat el curs 2020-2021 impartint totes les seues classes en format presencial i amb l’aplicació d’un estricte protocol de seguretat per a evitar contagis. Tal com assenyala el regidor d’Educació i CMFPA, Pau Bosch, “l’exhaustiu pla de contingència que vam dissenyar durant l’estiu per a poder obrir amb totes les garanties de seguretat està funcionant a la perfecció”. “Tant el professorat com l’alumnat s’han adaptat molt bé a les noves circumstàncies malgrat els inconvenients que comporten algunes de les mesures adoptades”, assegura.



L’edil, que ha visitat aquest matí el centre al costat de la seua directora, Yolanda Corella, per a comprovar com s’ha implementat el protocol, que estarà durant tot el curs en contínua avaluació per a fer front als canvis que es produïsquen des del punt de vista sanitari, destaca que el protocol abasta un total de 5 punts, tots ells enfocats al compliment de les recomanacions establides per les autoritats.



Entre les mesures incloses en el protocol destaquen la creació d’‘aules espill’ per als idiomes. Per a això, s’han instal·lat pantalles de televisió de 65 polzades, càmeres de vídeo, micròfons i altaveus amb l’objectiu d’aconseguir la màxima presencialitat de l’alumnat. D’aquesta manera, les classes de valencià, anglés i castellà tindran un aforament màxim de 15 persones i quan la professora les impartisca s’emetrà el senyal en directe en una altra aula. “L’alumnat podrà presenciar la sessió a través de la pantalla i posteriorment la professora visitarà la segona sala per a resoldre dubtes i realitzar exercicis pràctics”, comenta Bosch.



Unes altres de les iniciatives que s’han implementat són el reforç de la neteja i desinfecció de les instal·lacions, una tasca de la qual s’encarrega el personal contractat per l’empresa pública municipal (EMPSA), la col·locació de papereres de pedal i la senyalització de les entrades i eixides, al que cal afegir, com en la resta d’espais públics, l’ús obligatori de màscares, la distàncies de seguretat i la instal·lació de dosificadors automàtics de gel hidroalcohòlic tant en l’entrada a l’edifici com en l’accés a les aules.



El personal que treballa en les instal·lacions s’ha sotmés abans de l’inici del curs a proves PCR, existint la “voluntat per part de l’Ajuntament de realitzar-les periòdicament sempre que siga possible”. Així mateix, totes les treballadores compten amb suficient material de protecció individual (mascaretes, pantalles protectores, gel hidroalcohòlic, pantalles protectores).



Una persona contractada pel consistori roman cada vesprada de 15.30 a 20.45 hores en consergeria per a assegurar-se del compliment de tots els punts recollits en aquest pla de contingència. “No hem volgut deixar res a la improvisació perquè sabem el que ens juguem. Venim d’un dur confinament en el qual tota la docència va haver d’impartir-se per via telemàtica, un sistema amb el qual s’ha demostrat que la formació perd qualitat, per la qual cosa la nostra intenció és evitar per tots els mitjans tornar a eixa situació”, remarca el regidor.



Oferta formativa

Per a aquest curs 2020-2021, l’Ajuntament manté l’oferta formativa de la temporada passada, composta per estudis de valencià, anglés, formació bàsica, informàtica, espanyol per a estrangers i els de preparació per a l’obtenció del títol d’Educació Secundària i per a accedir a cicles formatius. Fins al moment s’han formalitzat 451 matrícules.