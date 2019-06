L’Escola d’Estiu d’Almussafes obri les seues portes

‘Salvem el planeta’ és el lema al voltant del qual giren els continguts programats per a la present edició



Els jocs, els tallers i l’esport seran habituals fins al pròxim 28 de juliol per a les 72 persones inscrites



Des del passat dimarts 25 de juny i fins al pròxim 28 de juliol, l’Escola d’Estiu de l’Ajuntament d’Almussafes conscienciarà als seus 72 participants sobre la necessitat de cuidar el medi ambient. El Poliesportiu Municipal acollirà la major part de les iniciatives incloses en el programa de la present edició, que porta per lema ‘Salvem el planeta’. A través de les dinàmiques d’equip, els tallers i l’esport, els monitors i monitores acostaran a les persones inscrites alternatives per a aconseguir un consum més responsable i un ús dels recursos més sostenible.



Després del final del curs escolar 2018-2019, l’aprenentatge i la diversió continuen a Almussafes per als 72 menors inscrits a l’Escola d’Estiu impulsada per l’Ajuntament de la població a través de la seua Regidoria de Joventut. Des del passat dimarts 25 de juny i fins al pròxim 28 de juliol, els sis monitors i monitores encarregats d’implementar la programació elaborada per aquest departament municipal, a més de la seua coordinadora, Aida Villalba, i diverses persones realitzant les pràctiques del curs de Monitor d’Activitats en el Temps Lliure, aniran plantejant diferents activitats, la major part d’elles relacionades amb la promoció del medi ambient, tema triat per a la present edició.



Sota el lema ‘Salvem el planeta’, durant aquest mes s’intentarà conscienciar a les persones participants sobre la importància de realitzar un consum responsable i d’apostar pel reciclatge mitjançant el procés de les 5R (reduir, reutilitzar, reciclar, reparar i recuperar). Aquesta estratègia es durà a terme a través d’un projecte d’Aprenentatge Servei (APS), en el qual la infància inscrita aprén mentre actua davant unes necessitats reals. En aquest sentit, està prevista la realització de diferents tallers, com els que se centraran en la fabricació de papereres amb materials reciclats i en la senyalització dels parcs del municipi com a ‘Zona Mediambiental’.



Aquests continguts, que s’impartiran sobretot en el Poliesportiu Municipal, punt de trobada per a les famílies per a l’entrada i eixida dels xiquets i xiquetes participants, es completen amb la pràctica de diferents esports i amb visites freqüents a les Piscines Municipals. “Amb tot, intentem que la infància almussafenya es consciencie sobre qüestiones de vital importància per al seu futur i el del seu entorn mentre es diverteixen amb activitats pròpies d’aquesta època estival”, assegura la regidora de Joventut, Belén Godoy.



L’Escola d’Estiu, oberta per a la infància i adolescència de la localitat des dels 4 i fins als 17 anys, aprofundirà en conceptes com la sostenibilitat i la sensibilització sobre la correcta separació dels residus, proporcionant mecanismes i eines per a provocar un canvi en la seua capacitat d’observació i implicació. Les inscripcions, que van romandre obertes fins al passat 31 de maig, han inclòs descomptes per tindre germans en el projecte, disposar del carnet jove o per estar els seus responsables en situació de desocupació, entre altres circumstàncies.