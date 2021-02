L’Escola d’Ocupació ‘Et formem’ d’Almussafes, a punt d’arribar al seu equador

Les deu persones participants en aquesta iniciativa mixta amb classes teòriques i pràctiques remunerades van rebre ahir la visita de l’alcalde i regidor d’Ocupació, Toni González



Fins a finals de maig, es preparen per a l’obtenció del Certificat de Professionalitat de ‘Operacions auxiliars de serveis administratius i generals’

L’alcalde d’Almussafes, Toni González, va visitar ahir, dijous 18 de febrer, el Centre Municipal de Formació de Persones Adultes, on des del passat 30 de novembre s’està impartint la part teòrica de l’Escola d’Ocupació ‘Et Formem’, promoguda per la Generalitat Valenciana a través del Servei Valencià d’Ocupació i Formació. El president de l’executiu local destaca la bona marxa del programa i la seua eficàcia, “perquè es millora el curriculum vitae de les persones participants amb l’augment de coneixements, però també de l’experiència en llocs de treball concrets en els quals sabran desenvolupar-se a la perfecció en el futur”. Les deu persones incloses en la iniciativa, totes amb dificultats d’inserció laboral o pertanyents a col·lectius vulnerables, es preparen per a l’obtenció del Certificat de Professionalitat d’‘Operacions auxiliars de serveis administratius i generals’ a través d’un sistema mixt que es completa amb la realització de pràctiques remunerades en diferents dependències de l’administració municipal.



Ahir, dijous 18 de febrer al migdia, els seus participants es van fotografiar en el Centre Municipal de Formació de Persones Adultes (CMFPA) amb l’uniforme oficial del programa, instantània per a la qual van posar al costat dels seus responsables i l’alcalde, Toni González, qui els va fer una visita per a interessar-se per la marxa del curs. “El resultat està sent molt positiu. És un sistema mixt poc freqüent però que està demostrant la seua eficàcia, perquè es millora el curriculum vitae de les persones participants amb l’augment de coneixements, però també de l’experiència en llocs de treball concrets en els quals sabran desenvolupar-se a la perfecció en el futur”, ressalta el president de l’executiu municipal i també regidor d’Ocupació.



La iniciativa ha sigut possible gràcies a la concessió d’una subvenció de 123.703,20 euros per part de Labora, als quals s’han unit altres 3.600 euros aportats pel propi Ajuntament. González destaca que la posada en marxa d’aquesta escola d’ocupació també ha permés generar llocs de treball, atés que les tres persones que s’encarreguen de coordinar les activitats plantejades a l’alumnat han sigut contractades expressament per a aquest programa, a través d’un procés impulsat per Labora en el qual també va col·laborar l’Agència de Desenvolupament Local (ADL) d’Almussafes. Així mateix, les pràctiques realitzades són remunerades, per la qual cosa “aquest procés d’aprenentatge l’estan afrontant lluny de la relaxació, però sí des de la tranquil·litat que suposa comptar amb uns ingressos mentre et dediques exclusivament durant uns mesos a preparar-te a fons per a dominar les tasques que solen desenvolupar-se en un determinat lloc de treball”, afig.