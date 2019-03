L’Escola d’Ocupació ET FORMEM d’idea presenta en unes jornades les activitats realitzades en el 2018-2019

Connect on Linked in

L’Escola d’Ocupació ET FORMEM d’activitats en conservació i millora de monts, a través de la regidoria de Desenvolupament Econòmic, Treball i Projectes Europeus i IDEA, ha presentat unes jornades l’alumnat està explicant les activitats que han dut a terme a Alzira.

Hui 21 de març s’han programat uns tallers a la Plaça Major amb exposició fotogràfica i materials realitzats, a més d’una exhibició dels equips d’intervenció dels bombers forestals. Les jornades continuaran demà divendres, al saló de plens de l’Ajuntament, per posar en valor les tasques de manteniment de les nostres muntanyes i prevenció d’incendis, amb la participació del departament de Medi Ambient de l’Ajuntament d’Alzira, els bombers forestals de la Generalitat Valenciana, agents forestals de la Conselleria d’Agricultura i Medi Ambient, així com la col·laboració amb entitats de la nostra ciutat com La Granja de Bitxos.

Segons ha explicat Ivan Martínez, regidor responsable de l’àrea: “l’Escola d’Ocupació ‘Et Formem’ ha desenvolupat dos certificats per a 10 alumnes amb uns contractes de formació de 16 mesos en total, amb una inversió per LABORA (antic SERVEF) de 200.000 euros. Les tasques que han desenvolupat com auxiliars en conservació i millora de monts s’han centrat a tres llocs d’Alzira: la Murta, la Casella i la vorera del Riu Xúquer, destacant neteja de barrancs, condicionament de terrenys, plantació de llavors, etc. Per mitjà d’aquestes jornades s’ha donat a conéixer la seua aportació a la ciutat d’Alzira, mentre l’alumnat ha aconseguit millor formació, l’obtenció de certificats de professionalitat i se’ls donava oportunitats d’inserció laboral.”