L’Ajuntament subvenciona a les famílies dels nascuts en el 2020 i 2021 mentre que l’ensenyament de 2 a 3 anys és gratuïta.



L’Escola Infantil Municipal Ninos de Quart de Poblet ha començat el procés de preinscripció per al curs 2021-2022. Les famílies dels nascuts en el 2020-2021 reben una subvenció mensual per part de l’Ajuntament. D’altra banda, l’ensenyament per als xiquets de 2 a 3 anys és gratuïta.

Aquest centre infantil compta amb més d’un centenar de places, una aula per a bebés i classes per a xiquetes i xiquets d’un a dos anys i de dos a tres anys.

Una de les característiques més destacades de l’escola infantil l’Escola Infantil Municipal *Ninos és que compta amb espais polivalents, diàfans, amplis, interrelacionats, accessibles i segurs. Els espais exteriors es contemplen com una part més de l’aula. A través d’aquests, es vol incitar que els més xicotets es llancen a explorar, jugar i descobrir mentre connecten amb la naturalesa.

El termini per a realitzar la sol·licitud és fins al 23 d’abril. En la pàgina web del centre es pot trobar tota la documentació necessària per a realitzar la sol·licitud, (https://www.escolesinfantilsninos.com/es/ninos/escuela-infantil-quart-de-poblet/). Així mateix, per a qualsevol dubte es pot contactar amb l’escola en el número de telèfon 961547956 o per email a mnunyez@escolesinfantilsninos.com