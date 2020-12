L’Escola Municipal de Jardineria i Paisatge llança les activitats formatives per al primer semestre del 2021

Connect on Linked in

L’Escola Municipal de Jardineria i Paisatge, integrada en l’Organisme Autònom Municipal (OAM) de Parcs i Jardins, ha llançat “de nou tota la seua gran oferta formativa relacionada amb la jardineria, la floristeria i la biodiversitat” per al primer semestre del 2021, segons ha informat el vicealcalde i regidor d’Ecologia Urbana, Sergi Campillo. A més de cursos professionals d’oficial de jardineria i floristeria o de poda i conservació d’arbres i palmeres ornamentals, hi ha tallers d’art floral per a aficionats, activitats per a persones jubilades i pensionistes i monogràfics dirigits al públic general sobre aspectes tan diversos com l’agricultura urbana, espècies ornamentals o l’ús racional de l’aigua en jardins. Les persones interessades poden consultar tota la programació i inscriure’s a través del web de l’OAM: jardins.valencia.es



L’edil ha destacat els diferents tipus de públic al qual s’adrecen les propostes pedagògiques de l’Escola Municipal de Jardineria i Paisatge. Així, a més de la formació per a experts, s’oferixen “cursos dirigits a persones jubilades i a la població en general”, per exemple, per a “persones que es volen formar en jardineria, en l’art de la floristeria, que és molt important a la nostra ciutat, amb una gran tradició, o també temes relacionats amb agricultura urbana i altres aspectes de la biodiversitat urbana”. Campillo ha indicat que totes les persones interessades “poden vore l’oferta educativa i poden apuntar-se a estos cursos” a través del web de l’Organisme Autònom Municipal de Parcs i Jardins.



El pròxim 17 de febrer començarà el curs d’oficial de jardinera, el primer dels cursos professionals que s’impartiran durant el primer semestre de l’any, amb classes teòriques i pràctiques repartides al llarg de 364 hores. Està prevista la concessió de cinc beques, reservades per a persones desocupades de llarga duració i que tinguen la formació acadèmica requerida. El programa formatiu professional també comprén cursos sobre poda i conservació de palmeres ornamentals —els dies 3 i 4 de maig—, poda i conservació d’arbres ornamentals —els dies 10,11 i 17 de maig—, i d’oficial de floristeria —entre el 10 de març i 30 de juny—.



Pel que fa a les activitats per a aficionats, hi ha un curs d’art floral i tres específics sobre art floral japonès. Es tracta de tallers teòrico-pràctics de 15 hores de durada, una vesprada a la setmana, en grups de deu persones. D’altra banda, en col·laboració amb la Regidoria d’Envelliment Actiu, s’han organitzat tallers gratuïts de jardineria i art floral per a persones jubilades i pensionistes. També es faran monogràfics oberts a tot tipus de públic al voltant de l’us racional de l’aigua als jardins, l’anomenada xerojardineria; espècies ornamentals idònies a la Comunitat Valenciana; plagues, malalties i fisiopaties comunes en plantes, i agricultura urbana.