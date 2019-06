L’Escola Municipal de Teatre d’Almussafes presenta aquest divendres ‘Raíces, amor i alas’

L‘estrena es durà a terme a les 22.30 hores en la cafeteria del Centre Cultural i en el marc del cicle ‘Nits amb la Cultura’



L’obra, basada en textos breus, està dirigida per Fernando Tébar i protagonitzada per Jaume Rosanas, Juan Bautista Ferris i Gemma Cardera



Aquest divendres 7 de juny a les 22.30 hores, l’Escola Municipal de Teatre d’Almussafes oferirà gratuïtament en la cafeteria del Centre Cultural ‘Raíces, amor i alas’, un nou espectacle basat en textos breus. L’obra, dirigida per Fernando Tébar i protagonitzada per Jaume Rosanas, Juan Bautista Ferris i Gemma Cardera forma part de ‘Nits amb la Cultura’ i inclourà, com és habitual, un sopar previ per a la qual serà necessari inscriure’s. En les lectures dramatitzades que s’escoltaran durant l’espectacle es troben contes tradicionals sufís, relats de Pere Calders i textos de l’alumna Gemma Cardera.



La cafeteria del Centre Cultural d’Almussafes acollirà aquest divendres 7 de juny l’estrena de ‘Raíces, amor i alas’, el nou muntatge artístic de l’alumnat de l’Escola Municipal de Teatre (EMT) de la localitat. Dirigida per Fernando Tébar i interpretada per Jaume Rosanas, Juan Bautista Ferris i Gemma Cardera, aquesta obra de xicotet format està basada en textos breus i inclou la lectura de relats de Pere Calders i de contes tradicionals sufís.



A més, també s’escoltaran textos de Gemma Cardera, alumna de l’escola que ha tingut l’oportunitat d’autopublicar el llibre ‘Lawless. Cacera en els districtes’, amb un segell de l’editorial Planeta, així com de veure les seues creacions literàries en antologies de microcontes i en la revista mexicana ‘Factum Revista Literària’. Tal com avancen des de l’organització, les persones assistents gaudiran “de lectures dramatitzades, algunes d’elles basades en fets reals i unes altres amb un xicotet toc rialler”.



“Qui anava a dir-me a mi que ací, en un món on podem gaudir del vent, la terra, les flors, el sol i l’estrelat cel, anàvem a desitjar trobar vida en altres planetes? D’esta manera, si mirem al voltant, ens adonem que no sabem conservar i cuidar el que ja tenim”. Amb aquestes suggeridores paraules anuncia l’EMT d’Almussafes aquesta iniciativa en la qual porten treballant diversos mesos i que esperen que siga ben rebuda per la ciutadania.



L’espectacle forma part del cicle ‘Nits amb la Cultura’, en el qual periòdicament s’ofereixen diferents propostes per a promocionar la música, la poesia, el teatre i l’art en general, per la qual cosa la vetlada seguirà l’estructura habitual d’aquest tipus d’iniciatives impulsades per l’Ajuntament en col·laboració amb diferents associacions i col·lectius dedicats a la difusió cultural. A les 21.30 hores es durà a terme un sopar, per al que serà necessari inscriure’s prèviament i portar l’entrepà o encarregar-lo en la cafeteria. En els tres euros del tiquet s’inclou la beguda i les ensalades. Una hora després, a les 22.30 hores, començarà la representació, que serà amb accés gratuït fins a completar l’aforament de la sala.