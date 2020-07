L’Escoleta infantil municipal de Massalfassar reobrirà les seues portes amb una nova empresa gestora

Connect on Linked in

L’escoleta infantil municipal de Massalfassar ja té una nova empresa adjudicatària. Carboneret serà la societat encarregada de gestionar este espai públic per a xiquetes i xiquets de 0 a 3 anys, després de resultar guanyadora al procés de licitació i ratificar-se per acord unànime al darrer ple extraordinari, celebrat el 6 de juliol.

La nova entitat gestora començarà a donar servei a partir de setembre, sempre que la nova normalitat ho permeta, i respectant les mesures higièniques establertes. Una transició que no ha estat senzilla, doncs la crisi de la covid-19 va paralitzar el procés i este es va allargar durant diversos mesos, mentre l’anterior empresa continuava treballant amb el contracte ja vençut.

Des del grup de govern lamenten esta demora -tot i que l’espai d’educació infantil hagués romàs igualment tancat durant la crisi sanitària-, i afirmen haver fet «tots els esforços necessaris» per afavorir una transició tranquil·la. «El funcionariat i els tècnics de l’Ajuntament han fet un treball encomiable per garantir que la nova empresa és solvent, i la tria s’ha realitzat amb exquisida legalitat», han apuntat fonts municipals. «A més, tenim excel·lents referències de Carboneret per part d’altres municipis, i també de la pròpia Conselleria d’Educació, que ens diuen que es tracta d’una empresa contrastada i amb àmplia experiència, la qual cosa suposa una gran garantia no només per a nosaltres, sinó també per a totes les mares i pares del municipi», afegeixen.

Des de l’Ajuntament de Massalfassar agraeixen el recolzament que han tingut des de l’àrea d’inspecció educativa i també d’altres serveis de Conselleria, i reivindiquen la importància d’un servei com l’escoleta infantil municipal, «bàsic per a la conciliació de la vida laboral i familiar i que vertebra tota l’etapa d’educació obligatòria, que es pot cursar íntegra sense haver d’eixir del poble».