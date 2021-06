L’escriptora italiana Dacia Maraini presenta el seu assaig ‘Cuerpo feliz. Mujeres, revoluciones y un hijo perdido’ en una sessió en línia a la Universitat

Connect on Linked in

La programació de l’Aula de Literatura de la Universitat de València continua divendres, 11 de maig, a les 12 hores, en una sessió en línia. Serà amb la conferència de l’escriptora italiana Dacia Maraini, en què presentarà el seu assaig ‘Cuerpo feliz. Mujeres, revoluciones y un hijo perdido’. En l’acte també hi participaran Juan Carlos de Miguel, professor de Filologia Italiana a la Universitat de València, i Cristina García Pascual, catedràtica de la Universitat, responsable de l’Aula i moderadora de l’esdeveniment.

L’escriptora, una de les figures més importants de la literatura italiana contemporània, parlarà sobre la seua manera d’entendre l’escriptura en el marc de la tertúlia literària, així com de les seues novel·les, obres teatrals, poemes, textos autobiogràfics i assajos, que han sigut traduïts a vint llengües. Per a assistir-hi cal inscriure-s’hi ací.

Una lluitadora incansable

Molt activa en la vida cultural i cívica, la major part de les obres de Dacia Maraini han sigut inspirades per les seues experiències vitals i els seus viatges a través del món. Per a ella, escriure i viatjar són formes de malaltia i de teràpia, que permeten “mirar amb distància i potser veure millor les coses”. En les seues obres és constant l’interès per les condicions de vida de les dones i els problemes de la infància. Ha rebut nombrosos i importants premis, com el Campiello (1990), l’Strega (1999) i el Campiello a la trajectòria (2012).

Algunes de les seues obres traduïdes al castellà són ‘La larga vida de Marianna Ucria’ (Seix Barral, 1995), ‘El tren de la última noche’ (Galaxia Gutenberg, 2012), ‘Bagheria’ (Minúscula, 2013), ‘Amor robado’ (Galaxia Gutenberg, 2013), ‘Clara de Asís. Elogio de la desobediencia’ (Altamarea 2021) i ‘Cuerpo feliz. Mujeres, revoluciones y un hijo perdido’ (Altamarea, 2019).