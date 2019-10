L’Espai Fuster inaugura el curs de la seua Aula Didàctica de Cultura Contemporània

Connect on Linked in

Este matí ha tingut lloc la inauguració oficial del curs de l’Aula Didàctica de Cultura Contemporània que ofereix l’Espai Fuster de Sueca. A l’acte protocol·lari, a més del seu director, Salvador Ortells, han assistit l’alcalde de Sueca, Dimas Vázquez; el regidor de Cultura, Joan Carles Vázquez; i el subdirector del Llibre, Arxius i Biblioteques, de la Conselleria de Cultura i Educació, Vicent Moreno. “La Generalitat Valenciana, la Conselleria de Cultura i Educació, no poden estar al marge de qualsevol acte que supose enaltir la figura i obra de Fuster. Precisament per això, hui que comença un nou curs en este aula, volíem estar presents per a manifestar eixe respecte institucional que la Generalitat té per les seues figures emblemàtiques, així com per a mostrar el nostre suport diari al treball que fa la Casa Joan Fuster i l’Ajuntament de Sueca en benefici de la investigació i promoció, a través d’activitats amb alumnes, de l’obra de Fuster”, ha afirmat Moreno.



La visita del subdirector del Llibre ha servit també per a rubricar el conveni de col·laboració entre l’Ajuntament i la Conselleria de Cultura i Educació, a través del qual es concedeix una subvenció nominativa de 30.000 euros a la Casa Fuster. “Hem aprofitat la visita del subdirector per a signar el conveni amb la Conselleria i, a partir d’ara, a continuar treballant perquè este lloc continue sent una visita obligada per a escriptors, professors, artistes, estudiants… tot un referent per a les noves generacions”, ha explicat l’alcalde de Sueca, Dimas Vázquez. Per la seua banda, el regidor de Cultura, Joan Carles Vázquez, ha mostrat la seua satisfacció “perquè este aula didàctica suposa una ampliació de les possibilitats per a l’alumnat en afegir, al perfil didàctic de la visita, un component també lúdic a través de la realització d’una sèrie de tallers molt diversos”.



Amb la visita d’este matí, els alumnes de 3r de l’ESO de l’institut Joan Fuster han sigut els primers a beneficiar-se, en este curs, de l’aprenentatge que ofereix este aula didàctica, composta per sis tallers diferents entre si però amb el mateix nexe d’unió: l’obra de Fuster. En concret, este matí han realitzat el taller dedicat al Segle d’Or valencià vist des de l’òptica de Fuster, consistent en una aproximació als escriptors més rellevants d’eixe moment històric, com Ausiàs March, Joanot Martorell, Isabel de Villena o Joan Roís de Corella, a través dels principals estudis que Fuster els va dedicar. Han completat el taller amb la realització d’una composició en tela d’imatges i textos dels autors esmentats, similar a la pàgina d’un llibre de l’època.