L’Espai Joan Fuster de Sueca acull l’exposició Cavil·lejar, del jove artista suecà Sime Llicer Ferri

Connect on Linked in

L’Espai Joan Fuster acull, des de divendres passat, l’exposició Cavil·lejar, obra del jove artista suecà Sime Llicer Ferri qui, en 2019, va rebre de part del Ministeri dell’Instruzione, dell’Università e della Riceerca (Educació, Universitats i Investigació) d’Itàlia, el prestigiós premi Nacional de les Arts, en la secció d’Arts Gràfiques, pel seu treball titulat Candenza d’inganno.

En esta ocasió, Llicer presenta en la seua terra un treball que tracta precisament sobre eixa temàtica, “com el seu propi nom indica, Cavil·lejar tracta de la vida que es fa en les casetes enmig dels camps d’arròs. És un projecte que porte preparant des de fa un any, i que ha rebut un esment d’honor en els Premis Alfons Roig. Tenia interés a portar-lo a la meua ciutat i, tant des de l’Espai Joan Fuster com des de l’Ajuntament, he rebut tota l’ajuda per a fer-ho possible. Per a mi, és molt gratificant presentar un projecte en la meua terra que parla de la meua terra”, ha explicat Sime Llicer, qui també ha explicat que, el que pretén amb esta obra, és fer de traductor, recuperant tradicions i reportant-les al valor que tenen en l’actualitat, “hui dia s’ha perdut la concepció dels treballs del camp; ja no estem tan lligats com estaven abans. El que pretenc és que, acompanyats d’estos 87 ànecs de què consta l’exposició, les persones formen part de la fauna del seu poble”.

El regidor de Cultura, Vladimir Micó, ha assistit a la inauguració de la mostra, junt al director de l’Espai Joan Fuster, Salvador Ortells. Per a Micó, “des del moment en què Sime ens va presentar este projecte en paper, ja ens va semblar molt interessant i li augurem un gran èxit. La directriu que seguim per a l’Espai Joan Fuster, i més quan estem a punt de commemorar l’Any Fuster, en 2022, és que totes les exposicions que s’oferisquen giren al voltant de l’obra de l’escriptor o a algun tema tractat per ell, com és este cas, en el qual l’exposició Cavil·lejar està basada en l’obra Abans que el sol no creme”.

L’exposició podrà visitar-se tots els caps de setmana fins a Nadal.