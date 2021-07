L’espectacle benèfic “Corazonadas” centra la segona setmana dels Concerts de Vivers

Connect on Linked in

El programa inclou La M.O.D.A., Pastora Soler, Jorge Drexler, Sidecars, Raoul Vázquez, Isma Romero i God Save the Queen, entre altres

Els Concerts de Vivers de la Gran Fira de València obrin demà la seua segona setmana d’actuacions amb altres sis vetlades musicals que porten a l’escenari dels Jardins del Real artistes internacionals, estatals i locals de pop, rock, cançó melòdica i músiques urbanes. Es tracta del tercer any consecutiu que la programació del festival inclou la iniciativa solidària “Corazonadas”, que tindrà lloc el divendres dia 9.

La setmana arranca demà dimarts, 6 de juliol, amb l’actuació de la M.O.D.A. (La Maravillosa Orquesta del Alcohol), septet de Burgos que es caracteritza per utilitzar l’acordió, el saxofon, el banjo, la mandolina o el clarinet per a tocar melodies de folk, country, punk i rock, i que presentarà el seu treball Ninguna ola. El dimecres dia 7 serà el torn de la cantant andalusa Pastora Soler, que ha tornat als escenaris amb un tour titulat amb el seu propi nom, en el qual repassa les grans fites de la seua trajectòria. Abans del seu espectacle, el públic podrà gaudir amb el jove Raoul Vázquez, participant en coneguts programes de talents en televisió.

Un dia després, els Concerts de Vivers acolliran la presentació a València de l’homenatge la formació britànica Queen, a càrrec del quartet argentí God Save The Queen, un espectacle que està apadrinat per Peter Freenstone, assistent personal del líder del grup britànic, Freddie Mercury. La banda recull el catàleg de Queen des dels seus inicis en 1973 fins al seu últim àlbum, Made in Heaven, amb èxits com Bohemian Raphsody, Love of my Life, We are the Champions o We Will Rock You, entre altres.

Per tercer any consecutiu, la programació del festival inclou la iniciativa solidària Corazonadas, que tindrà lloc el divendres 9. Esta activitat es va posar en marxa en 2018 amb l’objectiu de recaptar fons per al projecte Papallona de l’associació Àmbit, entitat que treballa en la reinserció i atenció integral de dones recluses i exrecluses. En esta vetlada estaran presents el Servici Jesuïta a Migrants (SJM), l’Associació de Veïns i Veïnes de Natzaret i la Coordinadora d’Organitzacions de l’Entorn Penitenciari de la Comunitat Valenciana (COEPA CV), que reuneix les entitats més importants del tercer sector que intervenen a les presons i en el seu context. Enguany, les actuacions musicals estaran protagonitzades per la valenciana Samantha, qui posarà de llarg els temes del seu disc de debut, Nada; i Natalia Lacunza, qui presentarà les melodies de pop, R & B i soul del seu llançament més recent, EP2.

El rock serà el gran protagonista la nit del dissabte 10 de juliol. Els madrilenys Sidecars presentaran els temes del seu últim treball d’estudi, Ruido de fondo, junt amb grans èxits d’altres discos com a Fan de ti, Todos mis males o Amasijo de huesos. Prèviament, actuarà el valencià Isma Romero que ha publicat recentment el senzill “Mirando al mar”.

Finalment, l’uruguaià Jorge Drexler actuarà a València el diumenge 11. L’artista ha organitzat una gira on l’eix vertebrador és la connexió entre el públic i l’artista. Calequi i Las Panteras, projecte de l’argentí Javier Calequi, s’encarregarà d’obrir l’escenari amb la seua mescla de cúmbia i sons electrònics.

Les persones interessades a gaudir de la programació musical poden acudir als Jardins amb bicicleta, ja que el recinte compta amb aparcament per a bicicletes. A més, hi ha una zona gastronòmica que s’obrirà al públic a partir de les 19.30 hores cada dia de concert. Les localitats per a tots els espectacles del cicle estan a la venda en www.concertsdevivers.com.