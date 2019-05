L’esport és el protagonista de la setmana a Mislata

Connect on Linked in

El Campionat Nacional de Seleccions Autonòmiques de Futbol Sub-12 conclou hui en La Canaleta i la Fira de l’Esport obri les seues portes en la Plaça Major

Carlos F. Bielsa, com a alcalde de Mislata, ha sigut l’encarregat d’entregar els trofeus als equips subcampions del torneig

Des de dimecres passat i fins diumenge que ve, l’esport és el gran protagonista a la ciutat de Mislata. El futbol, del Campionat Nacional de Seleccions Autonòmiques Sub-12 li passa el relleu a l’esport base i als clubs esportius de la ciutat en la II Fira de l’Esport que se celebrarà durant tot el cap de setmana.

El dimecres 1 de maig donava començament en els renovats camps de futbol de la Canaleta el Campionat Nacional de Seleccions Autonòmiques de Futbol Sub-12. Un campionat que per primera vegada en la història conjuminava les competicions masculina i femenina, per a promoure els valors d’igualtat entre els xiquets i xiquetes. La Federació de Futbol de la Comunitat Valenciana, com a amfitriona d’aquesta edició, triava les instal·lacions de Mislata per al desenvolupament del torneig i hui, en el lliurament de trofeus, rebia la felicitació de totes les entitats per la magnífica organització i gestió dels tres dies de competició. Les seleccions valencianes han fet un gran paper, però no han aconseguit arribar a les finals, en les quals, en totes dues categories, s’alçava amb el triomf la selecció andalusa, i rebien el trofeu de mans de Luis Manuel Rubiales, president de la RFEF. Carlos Fernández Bielsa, com a alcalde de Mislata, ha sigut l’encarregat d’entregar la copa als subcampions en totes dues categories, la selecció madrilenya en el cas de les xiques i l’aragonesa en la categoria masculina.

I alhora que es disputaven els últims partits del campionat i es realitzava el lliurament de trofeus, més de 400 escolars de Mislata obrien la programació de la Fira de l’Esport en la Plaça Major. El d’aquesta finalitat de setmana es preveu que siga un dels esdeveniments més multitudinaris de l’any, com ja va ocórrer en la passada edició. La cita, organitzada per la Regidoria d’Esports, pretén mostrar tot el potencial esportiu de la ciutat i animar a la ciutadania a practicar esport. Es tracta, explica l’alcalde, Carlos Fernández Bielsa, “de propiciar que els col·lectius i entitats relacionades amb el món de l’esport es donen a conéixer davant la ciutadania, que mostren el talent i l’esforç dels seus esportistes, que oferisquen els seus serveis i que, entre tots, continuem fomentant l’hàbit saludable de la pràctica esportiva”.

Per a això, l’Ajuntament ha preparat una gran fira en la qual estaran presents tots els clubs i entitats esportives de Mislata i les botigues i negocis relacionats amb l’esport i la salut. Encara que el principal atractiu d’aquesta II Fira de l’Esport serà la seua programació, amb un centenar d’activitats esportives per a públics de totes les edats. Exhibicions, tornejos, concursos, classes magistrals, tallers, xarrades i demostracions per a xiquets i adults, d’una infinitat de disciplines esportives i de múltiples qüestions relacionades amb la salut.