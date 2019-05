L’esport i l’aventura, pilars del campament d’estiu de l’Ajuntament d’Almussafes

Connect on Linked in

L’activitat es durà a terme de l’1 al 15 d’agost i en ella podran participar joves de 7 i 17 anys empadronats i estudiants dels centres locals

Les inscripcions començaran el 27 de maig i tota la informació està disponible ja en el tauler d’anuncis del portal www.almussafes.es

De l’1 al 15 d’agost, la infància i adolescència almussafenya té una nova oportunitat de participar en el campament multiaventura que cada any es planteja des del Departament de Joventut. Les activitats en la natura, els tallers i les visites culturals formaran part de la programació que s’està preparant en aquests moments. Les inscripcions es realitzaran del 27 al 31 de maig per a les persones empadronades i els dies 30 i 31 de maig per a les quals no ho estiguen però hagen estudiat durant el curs 2019-2010 en algun dels tres centres educatius de la població. La reunió per a pares, mares i tutors se celebrarà el dimecres 26 de juny a les 17.30 hores en el Centre Cultural.

L’estiu continuarà sent enguany sinònim de diversió i entreteniment per a la infància i adolescència d’Almussafes. A més de l’Escola d’Estiu, en la qual el consistori municipal buscarà conscienciar sobre la importància de cuidar el medi ambient a través d’aspectes com la sostenibilitat, el Departament de Joventut torna a plantejar a la ciutadania el seu ja consolidat Campament d’Estiu. Després de l’èxit obtingut anteriorment, les activitats de multiaventura tornaran a constituir el pilar central de la programació d’aquesta iniciativa educativa amb la qual l’Ajuntament s’ha proposat com a meta promoure l’autonomia personal i fomentar la pràctica d’esport en la natura.

De l’1 al 15 d’agost, i en un lloc encara per confirmar, les persones inscrites, que hauran de tindre entre 7 i 17 anys i estar empadronades en la població o haver estudiat durant el present curs 2018-2019 en un dels centres educatius, gaudiran amb una completa agenda que els portarà a practicar nombroses activitats aquàtiques, com a caiac, canoa o zodiac, així com rocòdrom, ponts penjants, tirolina, tir amb arc o gimcanes. L’oferta inclou també el desenvolupament de tallers i diverses visites culturals i de coneixement de l’entorn en les quals tindran l’oportunitat d’aprofundir en la història i tradicions de la zona.

Inscripcions i preu

Les inscripcions es realitzaran en el Centre d’Informació Juvenil i en el Pavelló poliesportiu Municipal, dins dels seus respectius horaris. Així, les persones empadronades podran fer-ho del 27 al 31 de maig, mentre que les no empadronades podran realitzar aquesta gestió els dies 30 i 31 de maig. Tota la documentació necessària per a aquestes preinscripcions, que es confirmen una vegada se certifica la realització del pagament del campament, pot trobar-se en les citades infraestructures públiques i en el portal municipal www.almussafes.es. Serà necessari presentar degudament emplenades les fitxes d’inscripció, sanitària i personal i adjuntar una fotografia recent, la fotocòpia del SIP i, en cas d’inscriure dos o més germans, una altra del llibre de família o documentació equivalent.

El preu s’ha establit en aquesta ocasió en 265,21 euros, encara que les bases recullen l’existència de descomptes per la participació de dos o més germans, comptar amb el carnet jove o estar aturades les persones responsables dels xiquets o xiquetes. En eixa quantitat s’inclouen l’estada en règim de pensió completa, l’assegurança de responsabilitat civil, el transport, els serveis de monitors, socorristes i assistència mèdica, les activitats i el seu material i una samarreta commemorativa.

El dimecres 26 de juny se celebrarà una reunió a les 17.30 hores en el Centre Cultural per a explicar els detalls del campament, per al qual inicialment s’han habilitat 120 places.