L’Esquerra d’Alzira proposa declarar Alzira ciutat amiga de la gent major

Connect on Linked in

Des de la coalició de l’Esquerra d’Alzira: EUPV-ERPV «proposem seguir treballant per una ciutat adequada per a tots i per a totes, hem de vetlar per tota la ciutadania. A més de declarar Alzira Ciutat Amiga de la Gent Major ens hem d’adherir a la xarxa de municipis que es comprometen a treballar per la defensa i la qualitat de la gent major».

És evident que cada vegada hi ha més gent gran al nostre municipi. Per això, les polítiques, els serveis i el voltant físic i social de la nostra ciutat cal dissenyar-los i reorganitzar-los per recolzar i permetre que la gent major puga viure dignament i gaudir d’ella. Per això, des de l’Esquerra d’Alzira «seguirem treballant i defensant el dret a la ciutadania com hem fet en aquesta legislatura amb l’objectiu no sols que siga una ciutat més còmoda sinó també més productiva. És necessari veure a la gent gran com un recurs ja que no sols són beneficiaris de les polítiques públiques sinó que són gent activa que es mou per la ciutat, compra als seus barris, ajuden a les famílies, etc.» explica Ivan Martínez.

Al llarg d’aquesta última legislatura «des d’Esquerra Unida, des de l’equip de govern hem treballat per desenvolupar polítiques per millorar el benestar de totes les persones i també de les persones majors. Hem duplicat els recursos destinats a la llei de la dependència, hem agilitzat també els tràmits i també hem creat plans d’ocupació destinats a l’atenció de la gent gran que abans no hi havien», explica l’alcaldable.

Per a la propera legislatura, «volem continuar desenvolupant aquestes polítiques i seguir també amb les millores urbanístiques d’accessibilitat, peatonalització i seguir millorant la xarxa del transport públic. Però també, cal escoltar-los i fer-los partícipis de les decisions de l’Ajuntament. Hem de treballar per fer realitat les seues reivindicacions. Una ciutat per als xiquets, per a les xiquetes i per a la gent gran és una ciutat per a tots i totes», conclou Martínez.