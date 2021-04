L’estudiant de la EFA Torrealedua, Ángela Arlandis, gana l’I Concurs de Fotografia “Fotosalud”

Print This Post

El dimecres 14 d’abril, el Departament de Salut de la Ribera va fer lliurament dels premis de l’I Concurs de Fotografia “Fotosalud”.

Un concurs dirigit als estudiants de 4t de l’ESO de la comarca l’objectiu de la qual era conscienciar als joves sobre la prevenció i control de la pandèmia de coronavirus en la seua vida quotidiana i d’ajudar-los a identificar els hàbits i mesures d’higiene a seguir.

L’estudiant de la EFA Torrealedua de Llombai, Ángela Arnandis Ferrando va ser la guanyadora en aquesta primera edició per la fotografia titulada “Tot acte té conseqüències”, on es pot veure la doble cara d’una jove, de festa i preocupada per la salut d’un ser estimat malalt a conseqüència dels seus actes

La gerent del Departament de Salut de la Ribera, Dra. Liliana Fuster, ha sigut l’encarregada d’entregar els premis d’aquest primer concurs titulat “Joves en positiu: fem salut i superem la Covid19”.

Les 20 instantànies presentades estaran exposades en el vestíbul principal de l’Hospital d’Alzira durant el mes d’abril.