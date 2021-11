L’etnobotànic Salvador Íñigo mostra la seua col·lecció de fotos de les flors de la Murta i explica la riquesa botànica dels paratges alzirenys

Connect on Linked in

La conferència «La Vall de la Murta i la seua flora» obri hui a les 20 hores l’exposició

L’Ajuntament oferix visites guiades a les dues mostres sobre patrimoni natural que hi ha a la Casa de la Cultura

L’etnobotànic alzireny Salvador Íñigo és l’autor de les més de seixanta fotografies que formen l’exposició «Flors de la Murta», una mostra que ha estat organitzada per l’Associació Mediambiental Murta i Casella, de la qual ell n’és part, amb la col·laboració de la Regidoria de Medi Ambient, Agricultura i Transició ecològica de l’Ajuntament d’Alzira, i de les empreses Texlimca i Recuperaciones Xúquer S.L.

El mateix Íñigo, apassionat de la botànica i de les muntanyes, asseguren des de l’Associació Mediambiental Murta i Casella, serà l’encarregat esta vesprada d’inaugurar l’exposició amb una interessant conferència sobre «La Vall de la Murta i la seua flora», on transmetrà els assistents coneixements sobre la riquesa botànica dels paratges naturals de la Murta i de la Casella. En finalitzar la xarrada, hi haurà un col·loqui. La mostra està inspirada en el llibre Flora de la Vall de la Murta, de Salvador Íñigo Luis, i dona detall sobre l’espectacularitat de la variada riquesa florística que conté l’emblemàtic paratge natural de la Murta, a través de l’exhibició de l’extensa i detallada col·lecció gràfica de l’autor.

«Joies Botàniques de la Ribera i voltants», l’exposició de l’artista Stübing

La mostra coincidix en temps i espai amb una altra exposició sobre les joies botàniques de la Ribera, inaugurada la setmana passada i oberta fins al 4 de desembre. «Joies Botàniques de la Ribera i voltants», és un treball impulsat per la Mancomunitat de la Ribera Alta, el Vicerectorat de Projecció Territorial i Societat de la Universitat de València i la Conselleria d’Agricultura, Desenvolupament Rural, Emergència Climàtica i Transició Ecològica, on l’artista Gerardo Stübing presenta una sèrie de treballs realitzats amb diverses tècniques artístiques que tenen com a base la fotografia i com a element comú la utilització de les plantes autòctones de la comarca amb la finalitat de sorprendre l’espectador.

Visites guiades per a conéixer el patrimoni botànic

Les dues mostres s’oferiran als centres educatius de la ciutat per a poder realitzar visites que estaran guiades per membres de l’Associació Mediambiental Murta i Casella. La Regidoria de Cultura d’Alzira convidarà els col·legis i instituts a visitar les dues exposicions, «una ocasió excepcional per conéixer esta gran tasca de divulgació i de sensibilització sobre la riquesa botànica, i valorar la importància de mantindre-la i d’evitar l’extinció d’esta flora que és necessària per a l’ecosistema de la comarca», diu el regidor de Cultura, Alfred Aranda. Per a l’Associació Murta i Casella, la divulgació de la riquesa botànica del terme municipal d’Alzira és «molt important», i creuen que difondre estes investigacions, fotografies i peces artístiques entre la població escolar «és la millor manera de contribuir a garantir la pervivència del nostre patrimoni natural».



Els centres educatius interessats hauran de contactar amb la Casa de la Cultura (elisa.torremocha@alzira.es) per a reservar la visita entre els dies 29 de novembre i el 3 de desembre i entre les 10 i les 13 hores. Estan adreçades a l’alumnat de 4t, 5é i 6é de primària, primer cicle d’ESO i persones adultes. La visita té una duració de 60 minuts aproximadament i tots els assistents han de dur mascareta i han de seguir les normes de seguretat establertes.