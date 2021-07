L’evolució de la situació sanitària provocada per la COVID-19 ha obligat a variar la celebració de les Festes d’estiu 2020 de Guadassuar

Connect on Linked in

Enguany, l’evolució favorable de la pandèmia i l’avanç de la vacunació hi ha permès treballar per a tornar a celebrar alguns actes festius, però com que la situació continua sent especialment delicada, des de l’ajuntament creuen que la prudència i la responsabilitat han de guiar qualsevol pas que donen.



Així doncs, s’ha acordat per unanimitat de tots els partits polítics amb representació a l’ajuntament, i posant la decisió en coneixement de totes les parts implicades en les festes, l’organització d’actes festius amb format adaptat per tal de respectar la normativa vigent i les mesures de seguretat relatives a l’aforament, la higiene de mans, la distància interpersonal, etc.





També s’ha acordat la suspensió de la setmana de Danses l’agost de 2021, pel seu caràcter obert i participatiu que no permet complir estrictament totes les recomanacions decretades.



La resta de programació preparada, s’anunciarà els dies previs a les celebracions a través dels canals oficials de l’Ajuntament, i està supeditada a la situació epidemiològica.