L’exposició #Alaquàsenpandèmia mostra a través de 500 fotografies captades per la ciutadania els moments més representatius d’aquest últim any

Es tracta d’una iniciativa de l’Ajuntament d’Alaquàs que ha comptat amb la col·laboració de l’Associació Fotogràfica d’Alaquàs que es pot contemplar al Castell d’Alaquàs fins al 6 de novembre

Al voltant de 500 imatges cedides per la ciutadania formen part de l’exposició #Alaquàsenpandèmia posada en marxa per l’Ajuntament d’Alaquàs i l’Associació Fotogràfica d’Alaquàs que ara es pot contemplar al Castell d’Alaquàs. Es tracta d’una iniciativa creada per homenatjar les veïnes i els veïns i donar-los ànim per haver superat una etapa tan difícil en què han sigut un exemple a seguir pel seu comportament. La inauguració va tindre lloc el passat divendres 27 d’agost, tot i coincidint amb l’inici de les activitats programades per l’Ajuntament d’Alaquàs per als mesos d’agost, setembre i octubre sota el nom #CulturAlaquàs.

L’Alcalde d’Alaquàs, Toni Saura, va donar les gràcies a l’Associació Fotogràfica “pel treball desenvolupat per a dur endavant aquesta exposició i en general per tota la col·laboració amb l’Ajuntament, també per ser testimoni gràfic del nostre poble, en definitiva, per la promoció de la cultura a través de la fotografia”. Saura va destacar a més que aquesta mostra “és un testimoni de gran vàlua per a la nostra història que ha comptat amb una resposta sorprenent i està dedicada principalmente a les 56 persones que ens han deixat a cauxa de la Covid així com a les seues famílies”. Per això, va agrair a tota la ciutadania la seua implicació amb aquesta iniciativa i va destacar el treball de l’Associació Fotogràfica d’Alaquàs en la recepció, classificació i disseny d’aquesta exposició “que narra la història en un format original al que no estem acostumats”.Per la seua part, el president del col·lectiu local, Juan Miguel Esteve, es va mostrar satisfet també pel treball realitzat i va convidar la ciutadania a passar pel Castell per gaudir de les diferents imatges i d’una posada en escena original amb “una il·luminació especial, 6 projectors que mostres les imatges que recorden com Alaquàs va passar el confinament i colors al·lusius que recorden aquesta etapa viscuda”.

L’exposició es pot contemplar a les sales nobles del Castell d’Alaquàs fins al 6 de novembre en l’horari del monument: de dilluns a dissabte d’11 a 14 hores i de 17 a 21 hores