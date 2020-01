L’exposició ‘Artenblanc’ uneix disseny i costura valenciana al Centre del Carme

Connect on Linked in

Del 15 de gener al 2 de febrer es poden contemplar les creacions de 25 dissenyadors valencians

La Sala Zero del Centre del Carme Cultura Contemporània acull des de hui les creacions que 25 dissenyadors han realitzat per al projecte expositiu ‘Artenblanc’, patrocinat per la Direcció General de Cultura i Patrimoni per a promoure la moda valenciana.

Els dissenys exposats pertanyen a Alejandro Resta, Andra Cora, Belén Fernández, Cubero Quesada, Daluna, Estudio Savage, Eugenio Loarce, Francis Montesinos, Greta by Claudia B., Gurillo, Higinio Mateu, Hortensia Maeso, Hupit, Jaime Piquer, Juan Vidal, Miguel Vizcaíno, Olimpia Sanchis, Pablo Erroz, Paco Roca, Roberto Diz, Serrano Atelier, Siglo Cero, Ulises Mérida, Visori i Yvan Andreu.

És la segona edició que se celebra d’aquest projecte l’objectiu del qual és promoure la creació innovadora i artística en l’àmbit de la moda al nostre territori. Enguany s’afig un enfocament relacionat amb la corresponsabilitat social del ciutadà mitjançant el comerç just.

‘Artenblanc’ es desplega per les tres províncies mitjançant tres exposicions de caràcter itinerant amb especial incidència en l’aspecte audiovisual acompanyades de xarrades, classes i tallers amb experts en les diferents matèries i que recorreran diferents escoles i universitats valencianes.

La primera exposició s’inicia a València del 15 gener a 2 febrer al Centre del Carme Cultura Contemporània, a Alacant del 6 al 23 de febrer a la Llotja del Peix i a Castelló del 27 febrer a 15 març al Museu de Belles Arts.

‘Artenblanc’ impulsat per la Generalitat Valenciana, està comissariat per Josep Lozano i compta amb la col·laboració de Reale Foundation, AudioVisualArt Lacruz Concept, i ArtDesign JARR, a més del Consorci de Museus.