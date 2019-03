L’exposició ‘Blasco Ibáñez i el Rostre de les Lletres’ arriba a Sueca

Connect on Linked in

El Consorci de Museus exhibeix ‘Blasco Ibáñez i el rostre de les lletres’ a la a l’Espai Joan Fuster de Sueca

El pròxim dijous, 28 de març, a les 20:00 hores, l’Espai Joan Fuster de Sueca acollirà la inauguració de l’exposició “Blasco Ibáñez i el rostre de les lletres”. L’exposició està organitzada i finançada pel Consorci de Museus de la Comunitat Valenciana, institució que comptarà amb la presència a l’acte inaugural del seu director, José Luis Pérez Pont.

Composta per 48 fotografies ‘Blasco Ibáñez i el Rostre de les Lletres’ vol mostrar la imatge del gran escriptor valencià, junt amb els més notables escriptors espanyols del seu temps. Les fotografies ens mostren a Blasco Ibáñez com a ciutadà, escriptor i tribú, des de les seues primeres estades en la presó valenciana de Sant Gregori, fins a la tornada de les seues restes mortals, acompanyat per les més altes autoritats de la República i pel fervor dels seus paisans. La visió fotogràfica de l’escriptor es complementa amb una selecció de retrats amb altres grans intel·lectuals que van coincidir amb ell. Fotografies de la seua vida pública i privada que permeten de descobrir la persona que hi ha darrere del personatge.

L’exposició que ja ha recorregut diverses localitats, és el resultat de més de 20 anys de recerca en desenes d’arxius públics i privats. Les fotografies que componen la mostra procedeixen de diferents institucions com la Biblioteca Nacional d’Espanya, la Biblioteca Valenciana, l’Archivo Histórico Provincial de Guadalajara, la col·lecció Pedro Melero, la Fundació José Ortega y Gasset-Gregorio Marañón, de l’Instituto del Patrimonio Cultural de España, o la Biblioteca del Congrés de Washington.