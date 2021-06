L’exposició itinerant ‘Usos artesans i industrials de les plantes en la Comunitat Valenciana’ arriba a Riba-roja de Túria

Connect on Linked in

La inauguració es va celebrar ahir a la Sala d’exposicions ‘El Molí’ de Riba-roja de Túria, on els interessats la podran visitar fins al 4 de juliol. Un nodrit equip d’investigadors especialistes ha participat en aquesta exposició que té per objecte posar en valor els usos artesans i industrials de les plantes, que no sempre es poden substituir per altres materials.

L’exposició itinerant Usos artesans i industrials de les plantes en la Comunitat Valenciana es va inaugurar el dijous 17 de juny a Riba-roja de Túria. Van estar presents en l’acte inaugural el cap d’Iniciatives del Vicerectorat de Projecció Territorial i Societat Emilio Barba; l’alcalde de Riba-roja de Túria, Robert Raga; José Luis Ramos, regidor de Transició Ecològica; Záfira Pérez, regidora de Cultura i Educació; Esther Gómez, regidor de Patrimoni i Turisme; i els comissaris de l’exposició Isabel Mateu i José Plumed.

Aquesta exposició ha sigut produïda pel Vicerectorat de Projecció Territorial i Societat de la Universitat de València, i en ella han col·laborat Caixa Popular, el Jardí Botànic i els Vicerectorats d’Investigació i d’Innovació i Transferència. L’exposició ha sigut comissariada per Isabel Mateu i José Plumed. El seu objectiu bàsic és posar en valor els usos artesans i industrials de les plantes, que no sempre es poden substituir per altres materials.

Amb motiu de la inauguració d’aquesta exposició a Riba-roja de Túria, el Vicerectorat de Projecció Territorial i Societat, amb la col·laboració de l’Ajuntament de Riba-roja, ha organitzat dues jornades de conferències els pròxims dies 22 i 23 de juny, que seran impartides pels comissaris Isabel Mateu Isabel Mateu (Departament de Botànica i Geologia) i José Plumed (Jardí Botànic de la Universitat de València) i giraran al voltant del títol Les plantes, materials insubstituïbles en usos i costums.

El cap d’Iniciatives del Vicerectorat de Projecció Territorial i Societat Emilio Barba i l’alcalde Robert Raga van coincidir a subratllar la “oportunitat que suposa aquesta exposició perquè els veïns i veïnes de Riba-roja de Túria coneguen, de la mà de reconeguts experts de la Universitat de València, els valuosos usos artesans i industrials que tenen les plantes del nostre territori”.

Els comissaris van posar l’accent en la impossibilitat de substituir les plantes per altres materials, i van explicar que l’objectiu de l’exposició, que consta de 32 panells, és “aportar coneixement sobre plantes amb usos artesanals o industrials actuals que creixen en el nostre territori com a autòctones, naturalitzades o cultivades i amb un arrelament cultural intens a la Comunitat Valenciana”.

Com esdevé amb les exposicions produïdes pel Vicerectorat de Projecció Territorial i Societat, la mostra Usos artesans i industrials de les plantes en la Comunitat Valenciana té caràcter itinerant. Fins al 4 de juliol estarà a Riba-roja de Túria, després començarà un recorregut per les poblacions del territori valencià amb la finalitat que la societat conega i valore el seu patrimoni històric i social.

Peu foto esquerra-dreta: José Luis Ramos, regidor de Transició Ecològica; Esther Gómez, regidor de Patrimoni i Turisme; els comissaris de l’exposició Isabel Mateu i José Plumed; el cap d’Iniciatives del Vicerectorat de Projecció Territorial i Societat Emilio Barba; l’alcalde de Riba-roja de Túria, Robert Raga; Záfira Pérez, regidora de Cultura i Educació; Antonio José Morales (Eco-Riba).