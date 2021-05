L’exposició ‘Usos artesans i industrials de les plantes en la Comunitat Valenciana’ s’inaugura a Algemesí

Connect on Linked in

La inauguració ha tingut lloc hui en el Museu Valencià de la Festa d’Algemesí, on els interessats la podran visitar fins al 12 juny. Un nodrit equip d’investigadors especialistes ha participat en aquesta exposició que té per objecte posar en valor els usos artesans i industrials de les plantes, que no sempre es poden substituir per altres materials.

Aquest matí, a les 12.30 hores, s’ha inaugurat l’exposició itinerant Usos artesans i industrials de les plantes en la Comunitat Valenciana. Han estat presents en l’acte el vicerector de Projecció Territorial i Societat, Jorge Hermosilla; l’alcaldessa d’Algemesí, Marta Trenzano; i els comissaris de l’exposició Isabel Mateu i José Plumed.

Aquesta exposició ha sigut produïda pel Vicerectorat de Projecció Territorial i Societat de la Universitat de València, i en ella han col·laborat Caixa Popular, el Jardí Botànic i els Vicerectorats d’Investigació i d’Innovació i Transferència. L’exposició ha sigut comissariada per Isabel Mateu i José Plumed. El seu objectiu bàsic és posar en valor els usos artesans i industrials de les plantes, que no sempre es poden substituir per altres materials.

“A través dels 32 panells que componen l’exposició, tractem d’aportar coneixement sobre plantes amb usos artesanals o industrials actuals que creixen en el nostre territori com a autòctones, naturalitzades o cultivades i amb un arrelament cultural intens a la Comunitat Valenciana”, explica la comissària Isabel Mateu (Departament de Botànica i Geologia). “Tractem d’integrar el coneixement de les plantes, els seus caràcters biològics i ecològics, amb els processos necessaris en cada cas per a l’obtenció dels productes acabats, sense oblidar les tradicions culturals associades. A més, intentem documentar científicament la correlació entre el material vegetal empleat i la qualitat el producte final. En aquest sentit, una de les conclusions és que no sempre es poden substituir les plantes per altres materials”, apunta l’altre comissari de la mostra José Plumed (Jardí Botànic de la Universitat de València).

El vicerector de Projecció Territorial i Societat, Jorge Hermosilla, i l’alcaldessa Marta Trenzano han coincidit a subratllar l’“oportunitat que suposa aquesta exposició perquè els veïns i veïnes d’Algemesí coneguen, de la mà de reconeguts experts de la Universitat de València, els valuosos usos artesans i industrials que tenen les plantes del nostre territori”.

Com esdevé amb les exposicions produïdes pel Vicerectorat de Projecció Territorial i Societat, la mostra Usos artesans i industrials de les plantes en la Comunitat Valenciana naix amb caràcter itinerant. Fins al 12 de juny estarà a Algemesí, després començarà un recorregut per les poblacions del territori valencià amb la finalitat que la societat conega i valore el seu patrimoni històric i social. El pròxim destí serà a Riba-roja.