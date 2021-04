L’FDM de Torrent dona a conéixer els guanyadors del concurs de Kahootper al ‘Dia de l’esport 2021’

570 esportistes i 14 clubs de Torrent és el resultat de participació del concurs Quant saps de l’esport de Torrent?

El passat dia 6 la Fundació Esportiva Municipal va proposar a esportistes i clubs de Torrent un concurs per a celebrar el dia de l’esport. Un desafiament en el qual, per mitjà de l’aplicació Kahoot, els participants van poder demostrar els seus coneixements sobre l’esport de la ciutat i del qual compartim els resultats i dades de participació:

Dades de Participació

Han respost al test sobre l’esport a Torrent un total de 570 esportistes; 210 pertanyents a 14 clubs diferents més altres 360 que van participar de manera independent. Del total de participants, 149 d’elles eren dones i 421, esportistes masculins.

Resultats del concurs: guanyadors

En tercera posició, l’usuari CFT-CAR-CER-PUC, premiat amb una targeta regale per valor de 50 € .

El segon lloc ha sigut per a TFC-PAB-ESP-VINYA, i el seu premi, la targeta per valor de 100 €.

I el guanyador d’aquest particular desafiament ha sigut el concursant que es va registrar amb la clau CFT-IVA-TOR-CAS, que *recibirà la targeta amb 150 € per a les seues compres en Decathlon.

D’altra banda, també s’ha premiat al Torrent CF, club que ha presentat major nombre de participants en el concurs i ha aconseguit per això 25 entrades per a la Piscina Parc Vedat.

La regidora d’Esports, Susi Ferrer, ha manifestat la seua satisfacció per l’èxit d’aquesta iniciativa que de manera amena ha divulgat el coneixement de l’esport a la nostra ciutat i fa realitat el lema ‘Torrent viu l’esport’.