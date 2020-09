L’Home Bo, de Caterva Teatre, obri en el nou Museu Casa Ayora la temporada cultural d’Almussafes

L’emblemàtic edifici públic, acabat d’inaugurar, acollirà els dies 25 i 26 de setembre la representació de l’obra



Les regidories de Cultura i Esports organitzen aquesta activitat, en la qual es realitza un recorregut per la història de la pilota valenciana



Les entrades per a gaudir de l’espectacle, del que s’oferiran dos passades, estan a la venda en www.agendaalmussafes.com al preu de 5 euros

Els dies 25 i 26 de setembre la ciutadania almussafenya podrà gaudir de la representació de l’obra ‘L’Home Bo’, de Caterva Teatre, que tindrà lloc al pati del nou Museu Casa Ayora i seguint totes les mesures de seguretat per a evitar el contagi per coronavirus. Les entrades estan ja a la venda per 5 euros en el Museu Casa Ayora i Pavelló i en www.agendaalmussafes.com. Donades les limitacions d’aforament degut a la pandèmia, el consistori ha decidit oferir dos passades de l’obra, que realitza un recorregut per la història de la pilota valenciana. Amb la iniciativa, impulsada per les regidories de Cultura i Esports, l’Ajuntament inaugura la temporada d’activitats.



Tal com va avançar l’executiu municipal d’Almussafes el mes de juliol passat en la inauguració del Museu Casa Ayora, aquesta emblemàtica infraestructura serà a partir d’ara part de la vida de la ciutadania, perquè acollirà algunes de les activitats que fins a la data es desenvolupaven en altres edificis públics, com el Centre Cultural o la Casa Consistorial. Una de les primeres iniciatives que es duran a terme en aquest espai és la representació de l’obra ‘L’Home Bo’, de Caterva Teatre, amb la qual l’Ajuntament donarà la benvinguda a la nova temporada cultural.



Creada i protagonitzada per Jaume Ibáñez, Robert de la Fuente i Fernando Soler, ‘L’Home Bo’ realitza un recorregut per la història de la pilota valenciana a través de les seues màximes figures, les qui van marcar l’època daurada d’aquesta tradicional disciplina. Alberto Arnal, Julio Palau i Antonio Reig són els tres protagonistes d’aquest relat amb el qual el públic coneixerà de prop la trajectòria de la pilota mitjançant una història d’esport, idiosincràsia i amor que s’escenificarà en un entorn diferent a l’habitual sala d’actes del Centre Cultural, edifici tancat al públic degut a les obres que s’han iniciat per a la modernització del seu sistema de climatització.



“Des de l’Ajuntament d’Almussafes hem sigut molt cautelosos amb la reactivació de la vida cultural perquè considerem que en aquests moments el més important és garantir la salut de la ciutadania. Amb l’arribada del mes de setembre, a poc a poc anirem reprenent les activitats i en aquest cas el format triat per al retorn assegura la distància entre persones i el compliment de totes les mesures de prevenció recomanades per les autoritats sanitàries, per la qual cosa hem decidit apostar per l’espectacle del qual, amb l’objectiu de donar cabuda al major nombre d’espectadors i espectadores possible, es realitzaran dues passades”, explica el regidor de Cultura, Àlex Fuentes.



Les entrades, ja a la venda

Aquestes dues representacions se celebraran al pati del Museu Casa Ayora el divendres 25 i el dissabte 26 de setembre a les 22.30 hores. Les entrades per a gaudir de l’obra, organitzada per les regidories de Cultura i Esports, no son numerades y es poden adquirir per 5 euros en les taquilles del Museo Casa Ayora i Pabelló Poliesportiu i per Internet en www.agendaalmussafes.com.



“La pilota valenciana forma part del nostre patrimoni cultural i, no obstant això, poca gent coneix la seua història i les seues principals figures, una cosa que podem començar a canviar amb aquesta obra, amb la qual es demostra que hi ha moltes maneres de promocionar l’esport”, assenyala el regidor d’Esports, Pau Bosch. L’edil recorda que l’Ajuntament ha realitzat en els últims anys “una forta aposta per aquesta disciplina, amb la revaloració del frontó cobert, ara denominat ‘Frontó Municipal José Ventura Salvador’, amb el patrocini de nombroses competicions i l’acolliment de diverses partides, algunes d’elles retransmeses a través de la televisió autonòmica À Punt.