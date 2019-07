L’Horta Sud rebrà prop de 4,5 milions d’euros per a la contractació de joves parats

Connect on Linked in

Un total de 231 joves podran començar a treballar en entitats locals gràcies a les ajudes del Pla Avalem Joves Plus.



El Servei Valencià d’Ocupació (Labora), organisme dependent de la Conselleria d’Economia Sostenible, Sectors Productius, Comerç i Treball, ha concedit 4,3 milions d’euros en ajudes per a la contractació de persones joves menors de 30 anys.



Dels prop de 3.000 joves que podran començar a treballar en entitats locals de la Comunitat Valenciana, gràcies a les ajudes del Pla Avalem Joves Plus, un total de 231 ho faran en els municipis de la comarca de l’Horta Sud, a la província de València.



En municipis com Mislata, l’import concedit dels quals ascendeix a 448.647,2 euros, es podran contractar 24 joves parades, tant amb qualificació com sense ella. En la mateixa comarca de l’Horta Sud, a Torrent li corresponen 21 nous contractes per un valor de 395.023,72 euros, i altres 21 a Manises gràcies a una ajuda de 384.929,2 euros; 19 a Quart de Poblet, amb unes ajudes per import de 347.362,99 euros, i 18 persones a Alaquàs, amb una ajuda de 340.667,28 euros.



A més de les ajudes rebudes per part de les entitats locals la Mancomunitat Intermunicipal de l’Horta Sud, també podran contractar a tres persones més amb un import de 47.812,56 euros i la Mancomunitat Intermunicipal del Barri de Crist a 4 persones amb una ajuda de 86.103,38 euros.



A la província de València, les subvencions arriben a un total de 68,5 milions d’euros en 281 entitats locals per a la contractació d’unes 1.742 persones. A la província d’Alacant, el total de les ajudes ascendeix a 27,9 milions, es beneficiaran 252 entitats i es podrà contractar a unes 712 persones joves. A la província de Castelló s’han concedit ajudes per un valor de 16,2 milions d’euros a un total de 133 entitats locals, que permetrà contractar a unes 492 persones.



El conseller d’Economia Sostenible, Sectors Productius, Comerç i Treball, Rafa Climent, ha destacat “la importància de generar oportunitats d’ocupació per a les persones joves menors de 30 anys perquè poden acabar la seua formació i anar adquirint una experiència que els facilite la seua inserció definitiva en el mercat laboral”.