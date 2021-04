L’Hospital Clínic de València inicia un assaig Fase II per a determinar l’eficàcia d’un tractament amb limfòcits T per a la curació de la infecció per COVID-19

Connect on Linked in

L’Hospital Clínic de València, a través de la Unitat d’Assajos Clínics d’Hematologia de l’Institut d’Investigació INCLIVA, ha iniciat un assaig clínic en Fase II per a determinar l’eficàcia d’un tractament hematològic per a la curació de la infecció produïda per COVID-19.

Després de la identificació i selecció de donants que han superat la infecció fa pocs mesos, recentment s’ha administrat la primera infusió a un dels pacients amb infecció activa i amb els criteris de l’assaig. L’assaig tindrà una duració aproximada de tres mesos.

Es tracta d’una immunoteràpia basada en limfòcits T memòria de pacients que ja han superat la infecció i que ja ha obtingut bons resultats en assaig Clínic fase I previ realitzat a l’Hospital La Paz de Madrid, liderat pel doctor Antonio Pérez.

Els limfòcits són glòbuls blancs que formen part del sistema immunitari. En aquest cas es tracta de limfòcits T (de memòria anti-infecció especialitzades a destruir cèl·lules infectades).

Aquests limfòcits s’han produït durant la infecció pel covid (en el pacient ara donant) i estan especialitzats a eliminar al virus, amb el que el pacient que rep el tractament compta amb reforços de cèl·lules especialitzades a destruir-lo. Es pretén comprovar si la infusió d’aquests limfòcits en pacients greus de COVID-19 millora el pronòstic i l’estat.

Els pacients donants han de complir una sèrie de requisits per a posteriorment infondre aquestes cèl·lules a altres pacients que actualment es troben ingressats en el centre per aquesta mateixa infecció.

L’assaig en Fase II consisteix en la comparació de l’eficàcia del tractament rebut entre dos grups de pacients: un grup que rebran la teràpia estàndard i un segon grup que rebrà la teràpia estàndard més la teràpia cel·lular dirigida.

Tal com ha explicat Carlos Solano, cap de Servei d’Hematologia de l’Hospital Clínic de València i investigador del Grup d’Investigació en Trasplantament Hematopoètic de INCLIVA, “es tracta d’una mena de teràpia cel·lular que s’està utilitzant des de poc temps en pacients que han rebut un trasplantament de progenitors hematopoètic (també dit de medul·la òssia) per a accelerar la recuperació de la immunitat. Els limfòcits actuen identificant i atacant a les cèl·lules infectades pel virus, per la qual cosa el virus no pot dividir-se i estendre’s a altres cèl·lules”.

Per part seua, Merche Bou, Cap d’Equip de Coordinadores d’Assajos Clínics d’Hematologia, ha indicat que “poder desenvolupar aquest assaig no hauria sigut possible sense la inestimable col·laboració desinteressada dels nostres donants que després d’haver patit la infecció per COVID-19, alguns patint pèrdues personals, s’han brindat a col·laborar en aquest projecte, acte pel qual els estem enormement agraïts”.

“Es tracta d’un assaig en el qual ha costat moltíssim crear el circuit de processos. Presenta unes característiques logístiques i de limitació de temps en els processos que requereix una gran coordinació de tot l’equip. Finalment s’ha procedit al reclutament del primer pacient en el nostre centre i recentment s’ha realitzat el primer tractament”, ha explicat.

Els criteris d’inclusió dels pacients en aquest assaig clínic serien infecció per virus Sars-Cov-2 amb ingrés hospitalari recent i amb criteris de mal pronòstic per la presència de pneumònia bilateral o linfopenia, que no necessiten ingrés en UCI.