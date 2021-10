L’Hospital d’Alzira administrarà els tractaments intravenosos no oncològics en un espai assistencial nou

Print This Post

Es tracta d’una zona de nova construcció amb més de 140 metres quadrats i 10 llocs de tractament

En 2020, prop de 2.000 pacients van rebre este tipus de tractaments ambulatoris, cada vegada més utilitzats per les diferents especialitats mèdiques

A partir de demà, l’Hospital Universitari de la Ribera administrarà als seus pacients els tractaments intravenosos no oncològics en un espai assistencial nou.

Es tracta d’una zona de recent construcció, annexa a l’edifici d’Urgències del centre hospitalari i que estava destinat, inicialment, a atendre pacients positius de Covid-19 o amb sospita de patir esta malaltia.

Segons ha destacat la gerent de l’Hospital d’Alzira, Dra. Liliana Fuster, “l’evolució favorable de la pandèmia i l’acusat descens de pacients que, en el context generalitzat de vacunació que vivim, arriben a l’Hospital, ens permet destinar este espai als tractaments ambulatoris no oncològics, cada vegada més utilitzats per les diferents especialitats mèdiques, la qual cosa ajudarà a alleujar altres àrees hospitalàries”.

Així, cal destacar que, l’any 2020, prop de 2.000 pacients van rebre este tipus de tractaments a l’Hospital Universitari de la Ribera.

Es tracta de procediments mèdics d’especialitats com a Neurologia, Medicina Digestiva, Cirurgia Vascular, Cardiologia, Pneumologia, Alergologia, Dermatologia, Oftalmologia, Endocrinologia, Medicina Interna i Reumatologia i el temps de dispensació de la qual oscil·la entre els 30 minuts i les 7 hores.

Primera Central

Fins al moment, estos tractaments ambulatoris es dispensaven en la Unitat de preingrés de l’Hospital d’Alzira, també coneguda a nivell organitzatiu com a “Primera Central”, una sala d’ús polivalent i subsidiària d’altres serveis i que s’utilitza per a descongestionar altres zones de l’Hospital en moments de major pressió assistencial, “de manera que podem donar resposta a les diferents necessitats assistencials que plantegen els pacients, mantenint la qualitat que estos demanden”.

“D’esta manera, i davant l’arribada dels mesos més freds, en els quals se sol incrementar el nombre d’atencions en Urgències, el trasllat dels tractaments intravenosos a la nova zona, ens permetrà utilitzar la Primera Central exclusivament per a l’ingrés de pacients de curta estada en moments de major pressió assistencial, així com per a atendre pacients que són sotmesos a determinades proves diagnòstiques o tractaments que requereixen d’un control sanitari posterior i de la cura de professionals altament especialitzats”, ha destacat la Dra. Fuster.

Des de la seua posada en funcionament, al gener de 2019, esta Unitat de preingrés o Primera Central està permetent reforçar l’assistència que presten els serveis d’Urgències, Hospital de Dia, Unitat d’Hospitalització a domicili (UHD) i Unitat de Control de Proves (CPI) de l’Hospital d’Alzira. Més de 6.000 pacients han passat ja per esta Unitat des de la seua creació.