L’Hospital d’Alzira elabora un programa d’exercicis de fisioteràpia per a pacients ingressats amb COVID-19

L’objectiu és la recuperació funcional de l’aparell respiratori i de l’aparell neuromuscular del pacient hospitalitzat

El Servei de Fisioteràpia de l’Hospital Universitari de la Ribera ha elaborat un programa d’exercicis terapèutics dirigit a pacients ingressats amb COVID-19.



L’objectiu d’estos exercicis, que han estat planificats junt amb els serveis de Rehabilitació i Medicina Interna del centre hospitalari, és el de recuperar la funcionalitat de l’aparell respiratori i de l’aparell neuromuscular del pacient hospitalitzat.



Així, el programa, que té una durada total de 28 minuts, contempla exercicis que el pacient ha de realitzar en diferents posicions (assegut, boca amunt, boca avall), amb la finalitat de tonificar i desenvolupar una major capacitat funcionant, per a evitar complicacions respiratòries associades a esta malaltia i que poden desembocar en situacions greus on el pacient requereix del seu ingrés en una Unitat de Vigilància Intensiva (UVI).



Així mateix, el programa també contempla exercicis dirigits a millorar la coordinació motora i evitar l’afebliment i la pèrdua de la massa muscular de les extremitats.



Els exercicis han estat concebuts perquè el pacient puga realitzar-los a soles, de 2 a 4 vegades al dia, i podrà accedir a ells a través d’un dels canals del televisor de la seua habitació en el centre hospitalari. En cas de necessitar-ho, el pacient podrà sol·licitar, en qualsevol moment, l’ajuda del professional de Fisioteràpia o d’Infermeria.



Segons ha destacat Mª José Segrera, fisioterapeuta de l’Hospital d’Alzira, “hem cregut que habilitar un canal a través del televisor és la millor manera de què el pacient puga accedir a estos exercicis, ja que no tots els hospitalitzats compten amb telèfon mòbil i, d’esta forma, minimitzem els riscos, ja que reduïm al màxim la presència de professionals sanitaris, que poden funcionar com a vector de contagi tant dins com fora del mateix hospital”.



Així mateix, Segrera ha aclarit que “estos exercicis s’han concebut per a pacients que es mantenen actius i estables en la planta d’Hospitalització”.