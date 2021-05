L’Hospital d’Alzira posarà en marxa una Unitat de Motilitat Digestiva

Print This Post

Amb la posada en marxa d’esta Unitat es preveu acurtar el temps de diagnòstic en un 30% i oferir, en els casos necessaris, un tractament més precoç

La nova Unitat acosta als habitants de la Ribera proves diagnòstiques que fins ara havien de realitzar-se a València

L’Hospital Universitari de la Ribera ha rebut l’autorització, per part de la Conselleria de Sanitat Universal i Salut Pública, per a posar en marxa una Unitat de Motilitat Digestiva, amb l’objectiu d’acurtar els temps de diagnòstic i tractament en els casos de trastorns motors i funcionals digestius.

La Unitat, adscrita al Servei de Medicina Digestiva de l’Hospital de la Ribera, suposa ampliar la cartera de serveis que ofereix l’hospital alzireny, de gestió pública directa des d’abril de 2018.

Amb la posada en marxa d’esta Unitat s’oferirà assistència integral diagnòstica i terapèutica a pacients amb trastorns motors digestius, tant del tracte digestiu alt com baix. Alguns d’estos trastorns tenen una alta prevalença en la població, com el reflux gastroesofàgic (10-20% d’incidència), la disfàgia (16%) i el restrenyiment (16%).

“Es tracta de patologies la prevalença de les quals es va incrementant a mesura que augmenta l’edat de la població”, ha assenyalat la cap del Servei de Medicina Digestiva de l’Hospital Universitari de la Ribera, Dra. Gemma Pacheco.

En este sentit, “la nova Unitat evitarà que estos pacients hagen de traslladar-se fins a València per a tindre accés a les proves diagnòstiques, especialment important este aspecte, si a persones majors ens referim”, ha afirmat la Dra. Pacheco, qui ha afegit que, “en dependre d’altres centres hospitalaris, estes tècniques diagnòstiques suposaven una important demora per als nostres pacients, amb el consegüent retard que això suposava per a l’inici dels tractaments”.

Així, amb la posada en marxa de la Unitat de Motilitat Digestiva, “preveiem que la demora en la realització del diagnòstic es reduirà en un 30% respecte a l’actual”, ha assenyalat la Cap de Servei.

“Este augment de l’eficiència diagnòstica –ha afirmat la Dra. Pacheco- ens permetrà, sens dubte, millorar el nivell de satisfacció dels nostres pacients”.

Així, algunes de les proves diagnòstiques que podrà realitzar l’Hospital d’Alzira són la manometria esofàgica, per a detectar possibles trastorns de l’esòfag; la manometria anorectal, per a determinar si el pacient pateix alguna patologia del tracte digestiu baix; la pH-metria/impedanciometria de 24 hores, per a la valoració del reflux gastroesofàgic.

Està previst que la nova Unitat realitze al voltant de 100 exploracions anuals en el Departament de Salut de la Ribera.

El comptar en la cartera de serveis amb una Unitat d’estes característiques, subratlla el caràcter d’hospital terciari del centre alzireny en el maneig de les patologies digestives, equiparable a centres més grans en grandària i recursos.

Millora i modernització de l’Àrea d’Endoscòpies Digestives

“A més, la posada en funcionament d’esta Unitat suposa consolidar el pes específic que el Servei de Medicina Digestiva té a l’Hospital Universitari de la Ribera”, ha assenyalat la Dra. Pacheco.

Cal destacar, en este sentit, que recentment s’ha escomés la millora i modernització d’esta Àrea en la qual s’han invertit 78.000 euros, tant en l’adquisició de nous equips diagnòstics com en l’ampliació de l’Àrea, que ha passat a disposar d’una tercera sala de proves de 50 m².