L’Hospital de la Ribera forma a 16 residents de Castelló i València en cirurgia abdominal minimament invasiva

Utilitzaran simuladors d’última generació que, de manera hiperrealista, reprodueixen tots els detalls de l’abdomen humà

Es formaran en tècniques quirúrgiques per a patologies i procediments molt concrets, com el bypass gàstric, l’obstrucció intestinal, les hemorràgies intestinals o les apendicitis

L’Hospital Universitari de la Ribera està formant a 16 residents de Castelló i València en cirurgia abdominal mínimament invasiva. Ho fa en el marc del XII Curs Bàsic en Cirurgia Endoscòpica que el centre alzireny acull esta setmana.

Avalat per l’Associació Espanyola de Cirurgians (AEC), este curs s’ha programat a nivell nacional en un total de 22 hospitals espanyols. L’objectiu d’esta formació és que residents de primer any en Cirurgia General i Digestiva coneguen les tècniques endoscòpiques més avançades per a abordar cirurgies d’hèrnia inguinal, còlon, via biliar, apèndix i bypass gàstric.

Per a això, el curs combina, en 8 grans blocs temàtics, sessions teòriques i classes pràctiques que inclouen l’entrenament amb pelvitrainers, simuladors d’entrenament d’última generació que, de manera hiperrealista, reprodueixen tots els detalls de l’abdomen humà.

Cal destacar que la cirurgia endoscòpica permet intervindre al pacient introduint l’instrumental quirúrgic a través de xicotetes incisions realitzades a este efecte, evitant les cirurgies obertes i, per tant, minimitzant els efectes postquirúrgics consegüents, com el dolor o el risc d’infeccions.

Segons ha assenyalat el facultatiu del Servei de Cirurgia General i Digestiva de l’Hospital d’Alzira i coordinador del curs, Dr. Francisco Javier Blanco, “d’esta activitat formativa es beneficiaran tant els futurs especialistes, que milloren el seu entrenament amb tecnologia de major precisió, com els pacients, que tenen accés a professionals formats en tècniques menys invasives, més eficaces i que permeten una recuperació més ràpida”.

Així, “a través d’este curs, els alumnes poden entrenar-se en l’ús del mateix instrumental que en un futur utilitzaran en la seua labor quirúrgica diària”, ha assenyalat el Dr. Blanco.

Així mateix, durant els dos dies que dura el curs, els residents coneixeran, mitjançant el visionat de material audiovisual, algunes maniobres bàsiques de dissecció, tall, sutura i endograpadores, així com aspectes tècnics d’instrumental i mètodes d’accés a la cavitat abdominal.

A més, el curs compta amb un bloc específic de preparació en tècniques quirúrgiques per a patologies i procediments molt concrets, com són el bypass gàstric, l’obstrucció intestinal, les hemorràgies intestinals o les apendicitis.

Per al seu desenvolupament, el curs compta amb un professorat compost per destacats especialistes entre els quals, a més de cirurgians de l’Hospital Universitari de la Ribera, es troben professionals d’altres centres hospitalaris valencians, com el Dr. Peset, La Fe, Arnau de Vilanova o Sagunt.