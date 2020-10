L’Hospital de la Ribera inicia esta setmana les obres de reforma i ampliació del seu Servei d’Urgències

Print This Post

Està prevista una inversió inicial de prop de 374.000 euros que es destinarà tant a l’obra com a l’equipament

L’actuació afectarà una superfície total de 214 metres quadrats i tindrà una duració màxima de 3 mesos d’execució

L’Hospital Universitari de la Ribera iniciarà esta mateixa setmana les obres de reforma i ampliació del seu Servei d’Urgències.



L’objectiu d’esta reforma és doble. D’una banda, es persegueix pal·liar la deficiència estructural d’espais amb què compta l’Hospital de la Ribera des de la seua entrada en funcionament, millorant i humanitzant l’atenció que es dispensa als pacients que acudeixen a este Servei.



D’altra banda, amb esta reforma i ampliació es pretén reforçar la diferenciació funcional de circuits que ja existeix en el Servei d’Urgències entre pacients positius i sospitosos de COVID-19 dels que no ho són, establint una separació física arquitectònica entre tots dos tipus de pacients.



Per a dur a terme la millora del seu Servei d’Urgències, l’Hospital de la Ribera té prevista una inversió inicial de prop de 374.000 euros, dels quals 272.000 euros es destinaran a l’obra de reforma i ampliació, mentre que la resta, 102.000 euros, es destinaran a l’equipament.



La zona que està previst ampliar se situarà en una àrea adjacent a la planta d’hospitalització COVID, amb l’objectiu de què no existisca solució de continuïtat entre elles i estarà connectada directament amb el Servei d’Urgències.



Esta zona comptarà amb una entrada independent des del carrer per a pacients COVID positius o sospitosos. Així mateix, esta àrea disposarà de 2 boxes d’exploració, 1 box per a tractaments i 4 llits d’observació per a atendre estos pacients.



L’obra, que afectarà una superfície total de 214 metres quadrats (70,51 m² de reforma i 143,49 m² d’ampliació), tindrà una duració màxima de 3 mesos i no afectarà l’activitat assistencial del Servei d’Urgències durant la seua execució.