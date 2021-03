L’Hospital de Sant Joan d’Alacant ha iniciat de les obres d’ampliació i reforma de les Urgències amb una inversió de 3,9 milions d’euros

Connect on Linked in

La intervenció permetran duplicar la superfície existent en Urgències fins a aconseguir una superfície total de 3.046 metres quadrats i ampliar totes les àrees

La Conselleria de Sanitat Universal i Salut Pública iniciarà en els pròxims dies les obres per a l’ampliació i reforma del servei d’Urgències de l’Hospital Universitari de Sant Joan d’Alacant, que està previst que finalitzen al setembre de 2022.

Les obres, que s’executaran per fases per a no interferir en la prestació assistencial, permetran duplicar la superfície existent en Urgències, fins a aconseguir una superfície total de 3.046 metres quadrats, i ampliar totes les àrees, i especialment, la de Pediatria, amb una major sala d’espera i el nombre de boxs, així com crear noves específiques com les de Traumatologia, Raigs X, Cirurgia Menor, Aïllament o Psiquiatria.

El president de la Generalitat, Ximo Puig, ha subratllat el compromís del Consell amb la millora de les infraestructures sanitàries, que tindrà el seu reflex en el pla d’inversions que es presentarà pròximament i que contribuirà a reforçar la resposta de la Sanitat pública davant situacions com la generada per la pandèmia de COVID-19.

Així s’ha pronunciat durant la seua visita a les instal·lacions de l’Hospital de Sant Joan d’Alacant amb motiu de l’inici de les obres d’ampliació i reforma de les Urgències d’aquest centre sanitari, que compten amb una inversió de 3,9 milions d’euros .

Puig ha mostrat a més el seu reconeixement cap al treball exercit per les i els professionals sanitaris davant la crisi del coronavirus.

En concret, el nou servei d’Urgències ampliarà la seua superfície en 1.510 metres quadrats i es reformaran altres 1.536 metres quadrats. A més, amb la intervenció es millorarà l’accessibilitat, amb l’adequació a la normativa vigent d’una de les rampes existents i amb el disseny de lavabos adaptats, entre altres actuacions.

També millorarà l’eficiència energètica de l’edifici per la modernització de les instal·lacions i per la nova façana de la part ampliada, que té un millor comportament tèrmic.

L’adequació permetran fer front a la gran demanda d’urgències generals, que ha anat augmentant, any rere any, a causa de l’evolució demogràfica.