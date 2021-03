L’Hospital La Fe rep una donació del València CF de 200 bates mèdic-infantils

Connect on Linked in

Els xiquets i xiquetes ingressats en La Fe podran disposar de bates amb l’escut del València C.F.

Els xiquets i xiquetes ingressats a l’Hospital La Fe de València podran vestir-se amb bates elaborades a partir de les samarretes oficials del València C.F. Aquestes bates estan adaptades a les necessitats dels menors hospitalitzats, amb obertura per la seua part posterior i el tancament habitual de les bates d’ús clínic.

Fins a l’Hospital La Fe es van acostar el president del València CF, Anil Murthy, acompanyat pels ambaixadors Ricardo Arias, Miguel Ángel Bossio i Miguel Tendillo, que van ser rebuts per la gerent del Departament de Salut València La Fe, la doctora Eva Excepte, juntament amb altres membres de l’equip directiu. La doctora Excepte ha destacat “la importància d’aquesta mena de col·laboracions amb el món de l’esport, ja que permet unir esforços per a millorar l’estada hospitalària de pacients infantils”. En aquest acte s’han entregat al voltant de 200 bates en una acció social, que el València C. F. i la marca comercial Puma està realitzant per diferents Hospitals de la Comunitat Valenciana.

Gràcies a aquesta iniciativa, ha comentat també durant el lliurament Susana Gómez-Leyva, directora de l’Àrea d’Atenció a la Ciutadania, “els xiquets i xiquetes, que ho desitgen, podran utilitzar durant el seu pas per l’Hospital aquesta indumentària esportiva, un gest que segur els traurà més d’un somriure durant la seua estada en el centre i la farà més divertida”.