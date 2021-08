L’Hospital Universitari de la Ribera s’uneix a la “Xarxa Global d’Hospitals Verds i Saludables”

Connect on Linked in

És una comunitat internacional de més de 1.500 organitzacions sanitàries que persegueixen reduir les seues emissions de CO₂ i lluitar contra el canvi climàtic

L’Hospital Universitari de la Ribera s’ha adherit, recentment, a la “Xarxa d’Hospitals verds i saludables”, una organització internacional d’hospitals, centres i sistemes de salut que busquen sumar esforços i experiències per a reduir la seua petjada de carboni i promoure la salut ambiental pública.

Es tracta d’una comunitat mundial integrada per més de 1.500 hospitals de tot el món, a més de centres de salut i organitzacions professionals i acadèmiques que comparteixen solucions i bones pràctiques ambientals.

Els membres d’esta organització es comprometen a implementar progressivament l’Agenda Global per a Hospitals Verds i Saludables, un document marc de salut ambiental que conté 10 objectius en matèries com a lideratge ambiental, substàncies químiques, residus, energia, aigua, transport, aliments, productes farmacèutics, edificis i compres.

Ser membre implica també la voluntat de “desenvolupar pràctiques sostenibles i mesurar el seu progrés”, així com reportar periòdicament resultats a l’organització i “estudis de cas”.

Beneficis

En unir-se a la Xarxa Global d’Hospitals Verds, l’Hospital d’Alzira formarà part d’una comunitat mundial de líders en pràctiques sostenibles en el sector de la salut i podrà acollir-se a beneficis, com: l’accés a la base de dades Hipócrates per al càlcul de la seua petjada de carboni, eines comparatives amb altres hospitals, invitacions a congressos i esdeveniments, estudis de casos o participar en projectes pilot i d’investigació, entre altres avantatges.

L’organització recorda que, aproximadament, una quarta part de les malalties i morts que es produeixen en el món són atribuïbles al que l’Organització Mundial de la Salut (OMS) defineix com a “factors ambientals” i, que en conseqüència, “no pot haver-hi gent sana en un planeta malalt”.

Cal recordar que l’Hospital de la Ribera està certificat per la norma ISO 14064 per al càlcul de la seua petjada de carboni. Així mateix, ha implantat ja accions per a la reducció de les seues emissions de CO₂ com la incorporació del poal retornable per a residus biològics, respiradors més sostenibles, accions de conscienciació entre treballadors o la inversió en una refrigeradora amb menors emissions de CO₂, entre altres accions.