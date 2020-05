L’ICAA llança la campanya ‘AMB TOTES, AMB TOTS, AMB CINEMA ESPAÑOL’

Connect on Linked in

Amb aquesta iniciativa ICAA vol assenyalar la varietat, diversitat i constant energia d’un cinema espanyol que sempre acompanya a tota mena de públics

Sota els etiqueta #EnCasaConCineEspañol i VolveremosalosCines, es pretén fomentar el gaudi del cinema espanyol a casa i expressar el desig de tornar prompte a gaudir del cinema a les sales d’exhibició

En els espots han participat més de 80 pel·lícules

El Ministeri de Cultura i Esport, a través de l’Institut de la

Cinematografia i les Arts Audiovisuals (ICAA) ha llançat hui una

campanya amb el lema AMB TOTES, AMB TOTS, AMB CINEMA ESPAÑOL, a partir del vídeo-resumeixen anual de 2019. Amb aquesta iniciativa ICAA vol assenyalar la varietat, diversitat i constant energia d’un cinema espanyol que sempre acompanya, especialment en les condicions d’aïllament sanitari, a tota mena de públics.

Per a abrigallar aquesta iniciativa s’han produït quatre espots: dos amb una selecció de pel·lícules destacades de 2019 -ja siga pel seu èxit de taquilla com per la seua participació en festivals internacionals-, un altre dedicat a les pel·lícules dirigides per dones, i un últim que inclou els llargmetratges de directores i directors novells. Els espots es publicaran de manera escalonada al llarg de les pròximes setmanes.

A l’ésser una campanya dirigida principalment a l’entorn digital i de xarxes socials, promou el seu missatge sota dues etiqueta: EnCasaConCineEspañol

El primer dels missatges d’aquesta campanya pretén fomentar que els

espectadors continuen gaudint del cinema espanyol a casa sempre, fins i tot quan s’acosta la fase de reobertura dels cinemes. La major part dels

títols de producció espanyola de 2019 es troben disponibles en plataformes digitals legals de visionat online.

#VolveremosalosCines

Conforme s’avance en les fases de la desescalada definides pel Govern, les sales de cinema tornaran a ser un espai de retrobament. Per això l’ICAA vol expressar el desig i assentar la idea que tornarem a veure pel·lícules a les sales de cinema, com a part de l’experiència col·lectiva en nova normalitat.

Amb la participació de més de 80 pel·lícules

Més de 80 pel·lícules han participat en els espots, en els quals es poden veure fragments de film com Mentre Dure la Guerra, Vaig llibertar, Pare no hi ha més que un, O que crema, La filla d’un lladre, *Longa *Noite, El deixe quan vulga, Intempèrie, La trinxera infinita, El Clot, *Klaus, La innocència o Buñuel en el laberint de les tortugues. La música dels espots ha sigut cedida per Alberto Iglesias i Cristóbal *Tapia de *Veer, compositors de les bandes sonores de Dolor i Gloria i Avantatges de viatjar amb tren, respectivament.