L’IES Almussafes amplia la seua oferta de formació professional

El centre incorpora aquest curs 2020-2021 dos nous cicles, un superior en Administració i Finances i un altre mitjà dirigit a la indústria del plàstic



A partir de setembre l’IES Almussafes obrirà de nou les seues portes amb una oferta d’FP més àmplia. La Generalitat Valenciana ha autoritzat la posada en marxa d’un nou cicle de Grau Superior en Administració i Finances i un altre de Grau Mitjà en Conformació per Emmotlament de Metalls i Polímers, aquest últim dirigit a la indústria del plàstic i impulsat amb el suport i la col·laboració de l’Associació d’Empresaris del Plàstic (AVEP) i de l’Institut Tecnològic del Plàstic (AIMPLAS), en un model de formació dual creat juntament amb l’Associació Valenciana de la Indústria de l’Automoció (AVIA).



L’IES Almussafes comptarà a partir del pròxim curs 2020-2021 amb dos nous cicles de formació professional, un de Grau Superior en Administració i Finances, amb el qual es completa aquesta família d’especialitats, i un altre de Grau Mitjà en Conformació per Emmotlament de Metalls i Polímers, dirigit a la indústria del plàstic. Els responsables de l’institut destaquen que es tractava d’una reivindicació històrica de la comunitat educativa i dels agents socials que, després de diversos anys d’intenses gestions, finalment s’ha pogut aconseguir.



El nou cicle de Grau Mitjà en Conformació per Emmotlament de Metalls i Polímers es posa en marxa amb el suport i la col·laboració de l’Associació d’Empresaris del Plàstic (AVEP) i de l’Institut Tecnològic del Plàstic (AIMPLAS), en un model de formació dual creat juntament amb l’Associació Valenciana de la Indústria de l’Automoció (AVIA). D’aquesta manera, l’IES ha apostat per un model innovador en el qual la col·laboració entre el públic i el privat ha facilitat l’obertura de les portes de les aules a l’empresa i al seu coneixement i tecnologia.



“L’IES Almussafes s’està convertint a poc a poc en un referent en el nostre entorn, perquè s’ha posat com una de les seues principals metes potenciar les relacions amb el teixit econòmic, un factor decisiu per a aconseguir que la formació que s’imparteix s’ajusta a les necessitats de les companyies. Només així podem millorar la inserció laboral de les persones que opten per matricular-se en FP”, ressalta el regidor d’Educació, Pau Bosch, qui destaca “la importància de la posada en marxa del mòdul relacionat amb la indústria del plàstic, un àmbit que en els últims temps està tenint bastant demanda de personal qualificat en els nostres polígons”.



D’altra banda, aquest nou curs 2020-2021 també es completa la família professional de Fabricació Mecànica, atés que en incorporar-se a l’IES fa un any el cicle de Grau Superior en Programació de la Producció de la Fabricació Mecànica, en el present s’impartirà per primera vegada el segon dels cursos que integren el programa lectiu.



En quatre anys, el centre almussafeny ha aconseguit incrementar l’oferta en cinc cicles professionals nous de tres famílies diferents, permetent la incorporació d’un total de set grups, pràcticament duplicant l’oferta plantejada a l’alumnat, destaquen des de l’IES.



“El treball en aquest àmbit ha de seguir aquesta direcció, aprofitant les sinergies entre el centre i els polígons industrials, de manera que la institució educativa constituïsca una plataforma per a preparar al futur personal de les fàbriques que integren els nostres parcs empresarials”, afig Bosch.