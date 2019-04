L’IES Almussafes inicia el projecte “Doble variable”, patrocinat per la Beca Dualiza Bankia 2019

Connect on Linked in

Resultat positiu del primer prototip simulat número 1, basat en el control d’una esfera en una regla mòbil per mitjà d’intel·ligència artificial

El passat 15 de març, la Fundació Bankia per la Formació Dual va concedir les beques Dualiza Bankia 2019. Entre els projectes seleccionats es trobava el presentat per l’IES Almussafes, centre educatiu que, amb el suport de l’Ajuntament d’Almussafes, l’empresa Siemens i l’associació ARREGLA, s’embarca en la seua Investigació d’un sistema de regulació i control intel·ligent i el seu pla de màrqueting associat. El projecte, batejat amb el nom “Doble variable” ja s’ha iniciat i el grup de treball es mostra satisfet del resultat positiu aconseguit amb el primer prototip simulat número 1, consistent en el control d’una esfera en una regla mòbil per mitjà d’intel·ligència artificial (autoaprenentatge).

Des de l’IES Almussafes s’explica que el projecte “Doble variable” comprèn dos variables diferenciades i complementàries.

D’una banda, destaca la investigació pròpiament dita que coordina Fernando Soler, que partix de la base que els sistemes de regulació i control estan en totes parts, per exemple el control de la temperatura d’una casa, o la velocitat de creuer d’un cotxe. Estos sistemes, molt típics en la indústria, solen estar controlats pel que es coneix com PID. Són sistemes de control molt complets i útils, encara que tenen una certa complexitat interna que dificulta que se’ls puguen aplicar tècniques d’intel·ligència artificial perquè es reajusten ells sols quan hi ha un problema de funcionament. “Amb la nostra investigació, nosaltres plantegem un sistema de regulació amb un camp de solucions tridimensional, açò és, amb una dimensió menys que els PID. Així, al ser molt més senzills, pensem que podem aplicar-los intel·ligència artificial de forma satisfactòria i sense necessitar grans capacitats de càlcul”, destaca. Encara que puga resultar una empresa molt ambiciosa, tenen la convicció que poden aconseguir-ho. L’any passat ja demostrarem en el meu projecte de final de cicle que és possible trobar una solució tridimensional a molts problemes de regulació industrials. Ara el que hem d’aconseguir és un sistema que trobe eixa solució ràpidament i de forma autònoma”, comenta Sergio Catalá, autor de l’esmentat projecte.

Esta investigació serà duta a terme per altres dos alumnes que en l’actualitat estan realitzant el seu projecte final de cicle corresponent al cicle superior en Mecatrònica Industrial. Es tracta de Manuel Godoy, el qual controlarà el nivell d’un depòsit, i Bernat Núñez, que controlarà la posició d’una esfera en una regla mòbil. Ambdós s’encarregaran de buscar un algoritme capaç de trobar eixa solució tridimensional a través de simulacions per ordinador.

Després de la localització del dit algoritme, s’implementarà físicament el problema del control del nivell d’un depòsit per a veure el seu comportament real. Encara que aquesta última fase serà responsabilitat directa del grup d’alumnes que l’any que ve cursen el segon curs de mecatrònica industrial.

D’altra banda, destaca la part de desenvolupament del pla de màrqueting associat. En ella, els estudiants d’Administratiu de l’IES Almussafes realitzen un pla de màrqueting per a comercialitzar el sistema de regulació i control estudiat. “En primer lloc, realitzarem un estudi de mercat per a localitzar els sectors en què podria aplicar-se el nostre sistema de regulació. A més, l’alumnat rebrà un curs de màrqueting de mans d’especialistes en la matèria, per a poder traure-li tot el suc a esta experiència. Al llarg de tot el projecte, els alumnes aprendran a emprar ferramentes del màrqueting clàssic i el màrqueting digital, tan necessari hui en dia. Al final del projecte es comercialitzarà el producte, a més de donar-se a conèixer els resultats a la comunitat científica. Per a això, prèviament, haurem estudiat a quin sector li podria resultar d’interès”, explica Maribel Navarro, també professora coordinadora del projecte.

Este projecte es durà a terme durant tot l’any natural de 2019 i serà finançat amb el suport de la Fundació Bankia per la Formació Dual i l’associació FP empresa.”