L’IES Enric Soler i Godes de Benifaió presenta el seu projecte d’innovació educativa MOMO

Els alumnes realitzen el curt “In(bat)sió inesperada” per a posar de manifest la importància de les ratapinyades per a l’ecosistema

L’Escola Tècnica Superior d’Enginyeria de la Universitat de València a Burjassot ha acollit hui la presentació dels 27 curtmetratges de centres educatius de Secundària i Primària de la província de València que participen en el projecte d’innovació educativa MOMO, entre ells el treball realitzat pels alumnes de l’IES Enric Soler i Godes de Benifaió.

Els estudiants de l’IES Enric Soler i Godes han utilitzat el seu talent per a posar de manifest la importància de les ratapinyades per a l’ecosistema en el curtmetratge ‘In(bat)sió inesperada’ . Un curt de Stop Motion que han creat ells mateixos i que hui ha sigut presentat (FOTO ADJUNTA), la intenció del mateix és denunciar el perill d’aquesta espècie tan necessària per al regenerar i mantindre els ambients on viuen altres espècies.

Un projecte continuista amb el treball realitzat el curs passat dins del projecte educatiu La Fira Aèria, en el qual van construir un dron, treballant la importància per a l’entorn de Benifaió d’aquests mamífers a vegades tan desprestigiats.

El projecte conjumina impressió 3D, electrònica digital i art i amb el qual els alumnes han aprés no solament tècniques d’animació com l’Stop Motion sinó a construir un sistema de filmació de vídeo com és un slider o braç robòtic per mitjà d’una Impressora 3D i a programar els moviments d’aquest sistema amb arduino i electrònica digital.

A més, el projecte comporta també un important treball artístic perquè la idea original, el guió, personatges i decorats de ‘In(bat)sió inesperada’ han sigut creats pels propis alumnes de l’IES Enric Soler i Godes .

MOMO va començar al novembre amb la formació del professorat de l’IES Enric Soler i Godes que s’ha implicat en el projecte i compta amb la col·laboració de la Regidoria d’Educació de l’Ajuntament de Benifaió.